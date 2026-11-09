رئيس جهاز شئون البيئة يناقش مع وفد من البنك الدولي الموقف التنفيذي لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى

تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالتنسيق المستمر مع مختلف الجهات الوطنية وشركاء التنمية، ومنهم البنك الدولي، لتنفيذ المشروعات التي تعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة والتحول الأخضر، واستكمال تنفيذ تلك المشروعات وفق مخططاتها الزمنية وتعظيم أثرها البيئي.

استقبل المهندس شريف عبد الرحيم، رئيس جهاز شئون البيئة، وفداً من ممثلى البنك الدولي بالقاهرة، لمناقشة الموقف التنفيذي الراهن لمخرجات مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، المنفذ بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والبيئة والبنك الدولي، والتقدم المحرز في تنفيذ مكوناته المختلفة، وفقًا لتقرير التقدم الخاص بالمشروع.

حضر اللقاء السيدة ماريا صراف المديرة الإقليمية للبيئة والموارد الطبيعية والمناخ لمنطقة الشرق الأوسط بالبنك الدولى، والدكتور محمد حسن المنسق الوطنى للمشروع، والسيدة / هدى الشوادفى مساعد وزير التنمية المحلية والبيئة للسياحة البيئية، وممثلي البنك الدولي.

واستعرض المهندس شريف عبد الرحيم مع الوفد أبرز النتائج والإنجازات التي حققها المشروع، الذي يستهدف الحد من انبعاثات ملوثات الهواء والغازات المسببة للتغيرات المناخية من القطاعات الحيوية، وتعزيز قدرة القاهرة الكبرى على مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، من خلال ستة مكونات رئيسية تشمل تطوير منظومة إدارة ورصد جودة الهواء، وتحسين إدارة المخلفات الصلبة، وخفض انبعاثات قطاع النقل، وتعزيز الوعي وبناء القدرات، إلى جانب تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية والطبية.

وأكد المهندس شريف عبد الرحيم، أن المشروع يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية الهامة للدولة المصرية في مواجهة التحديات البيئية والمناخية، وما حققه من نتائج حتى الآن يعكس توجه الدولة نحو تبني سياسات بيئية قائمة على التخطيط العلمي والتكامل بين القطاعات المختلفة، وتعزيز الاعتماد على البيانات وأنظمة الرصد والتنبؤ لدعم اتخاذ القرارات الفعالة.

وأشار رئيس الجهاز إلى ثمار جهود المشروع في دعم التحول نحو النقل النظيف، من خلال إدخال الأتوبيسات الكهربائية وتطوير البنية التحتية المرتبطة بها، فضلًا عن التقدم المحرز في تنفيذ أنشطة التوعية والاتصال البيئي، وتعزيز مشاركة أصحاب المصلحة، وتحسين منظومة الإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية والطبية، بما يدعم خفض الانبعاثات الضارة بالبيئة والصحة العامة.

كما استعرض المهندس شريف عبدالرحيم مع الوفد التقدم المحرز في تطوير منظومة رصد وإدارة جودة الهواء، حيث تم تركيب معدات رصد غازات الاحتباس الحراري وملوثات المناخ قصيرة الأجل في 7 محطات من إجمالي 12 محطة مستهدفة، فضلًا عن نقل نظام التنبؤ بجودة الهواء إلى خوادم جهاز شئون البيئة، بما يمثل خطوة مهمة نحو ضمان استدامته وتعزيز استخدام البيانات العلمية في دعم اتخاذ القرار البيئي. هذا إلى جانب التقدم في إعداد الخطة المتكاملة لإدارة جودة الهواء والتغيرات المناخية بالقاهرة الكبرى، والجهود المبذولة للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة ومواجهة ظاهرة السحابة السوداء.

وناقش رئيس الجهاز أيضاً مع الوفد مستجدات مشروعات البنية التحتية للإدارة المتكاملة للمخلفات، وفي مقدمتها مجمع معالجة المخلفات المتكامل بمدينة العاشر من رمضان، الذي بلغت نسبة تنفيذ أعماله نحو 92%، ومحطتا المناولة بالخانكة ومرصفا اللتان تم افتتاحهما إلى جانب مستجدات إجراءات الغلق الآمن لمقلب أبو زعبل.

وفي ذات السياق، أشار الدكتور محمد حسن، المنسق الوطني للمشروع، إلى التقدم الملحوظ في تنفيذ مكونات المشروع الستة، سواء على مستوى تطوير منظومة رصد جودة الهواء والتنبؤ بمستويات التلوث، أو تنفيذ مشروعات الإدارة المتكاملة للمخلفات، ودعم التحول إلى وسائل النقل الكهربائي، فضلًا عن أنشطة التوعية وبناء القدرات.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تركز على استكمال الأعمال المتبقية، وتسريع الإجراءات التنفيذية والتعاقدية، وتعزيز التنسيق بين وحدات التنفيذ والجهات الشريكة، بما يضمن تحقيق المستهدفات التنموية والبيئية للمشروع، والاستفادة المثلى من التمويل المقدم، وتحويل مخرجاته إلى نتائج مستدامة على أرض الواقع.

وقد أشاد ممثلو البنك الدولي بالتقدم المحرز في تنفيذ مكونات المشروع، والتعاون البناء مع الحكومة المصرية لتحقق أهدافه، مع التطلع لاستمرار التعاون والتنسيق ومتابعة مؤشرات الأداء ومعدلات التنفيذ، والعمل على تذليل التحديات التي قد تواجه استكمال الأنشطة، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة والتحول الأخضر.