أوقاف الوادي الجديد تجري التصفيات الأولى لمسابقة القراءة الحرة لعام 2026/2027

أجرت مديرية أوقاف الوادي الجديد، اختبارات التصفيات الأولى لمسابقة القراءة الحرة للعام 2026/2027، بمشاركة عدد من المتسابقين والمتسابقات، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف لدعم الحركة الثقافية ونشر الوعي والفكر الوسطي المستنير.



وجاءت الاختبارات تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبإشراف الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير مديرية أوقاف الوادي الجديد، حيث انعقدت لجنة التقييم بمقر المديرية، برئاسة مدير المديرية، وعضوية الشيخ إبراهيم محمد أحمد عبد الرحمن، مدير شؤون الإدارات، والشيخ محمد ناصر أحمد أيوب، مسؤول الإرشاد الديني.

وتضمنت التصفيات إجراء اختبارات شفهية للمتقدمين، وفق معايير تستهدف قياس مستوى الفهم والاستيعاب والقدرة على التحليل، ومدى إلمام المشاركين بالكتب والمؤلفات المقررة والمعتمدة في فرعي المسابقة، تمهيدًا لاختيار العناصر المؤهلة للانتقال إلى مراحل التصفيات التالية.

وشهدت الاختبارات حالة من الانضباط والتنظيم، وأظهر المشاركون مستويات جيدة في الإجابة عن الأسئلة، بما عكس اهتمامهم بالقراءة والاطلاع، وقدرتهم على استيعاب الموضوعات العلمية والثقافية وربطها بالقضايا المعاصرة.

وأكدت المديرية أن مسابقة القراءة الحرة تأتي ضمن توجهات وزارة الأوقاف لتعزيز الثقافة والمعرفة، وتشجيع الأئمة والعاملين والمهتمين بالشأن الديني والثقافي على القراءة الواعية والبحث المستمر، بما يسهم في إعداد كوادر تمتلك أدوات الفكر المستنير والقدرة على نشر الوعي المجتمعي.