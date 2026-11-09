قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الاتصالات يلقي كلمة مصر في الجلسة العامة لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي بالدوحة
تمويل أوروبي وألماني بـ 108 ملايين يورو لدعم تخزين الطاقة بالبطاريات داخل مجمع بنبان بأسوان
رفع حد أجور المعلمين لـ15 ألف جنيه خلال عامين وتحسين دخول أساتذة الجامعات.. أبرز قرارات اجتماع رئيس الوزراء
هشام يكن يكشف حقيقة هدم البوابة الرئيسية لنادي الزمالك
سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم 9 نوفمبر 2026 في البنوك المصرية
كامل الوزير يعتذر لمصابي حادث قطاري العياط.. ويشدد: لا تهاون مع المتسببين
مدير كونيا سبور: مصطفى محمد لا يستحق الانضمام لمنتخب مصر حاليًا
كامل الوزير يزور مصابي حادث قطاري العياط ويتوعد المتسببين: لن يفلت أحد من العقاب
ثقتي كاملة في نجاحك بمهمتك الوطنية.. أبو العينين يوجه رسالة شكر لـ علي ماهر بعد توليه قيادة منتخب مصر
انطلاق صرف الأسمدة الشتوية بـ "كارت الفلاح".. والزراعة تخصص خط "واتساب" للشكاوى
أسعار الكهرباء الأوروبية تقفز فوق 600 يورو مع تراجع حاد في طاقة الرياح
عبدالناصر زيدان يكشف خطة الزمالك في يناير.. 5 لاعبين على قائمة الراحلين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أوقاف الوادي الجديد تجري التصفيات الأولى لمسابقة القراءة الحرة لعام 2026/2027

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

أجرت مديرية أوقاف الوادي الجديد، اختبارات التصفيات الأولى لمسابقة القراءة الحرة للعام 2026/2027، بمشاركة عدد من المتسابقين والمتسابقات، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف لدعم الحركة الثقافية ونشر الوعي والفكر الوسطي المستنير.


وجاءت الاختبارات تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبإشراف الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير مديرية أوقاف الوادي الجديد، حيث انعقدت لجنة التقييم بمقر المديرية، برئاسة مدير المديرية، وعضوية الشيخ إبراهيم محمد أحمد عبد الرحمن، مدير شؤون الإدارات، والشيخ محمد ناصر أحمد أيوب، مسؤول الإرشاد الديني.

وتضمنت التصفيات إجراء اختبارات شفهية للمتقدمين، وفق معايير تستهدف قياس مستوى الفهم والاستيعاب والقدرة على التحليل، ومدى إلمام المشاركين بالكتب والمؤلفات المقررة والمعتمدة في فرعي المسابقة، تمهيدًا لاختيار العناصر المؤهلة للانتقال إلى مراحل التصفيات التالية.

وشهدت الاختبارات حالة من الانضباط والتنظيم، وأظهر المشاركون مستويات جيدة في الإجابة عن الأسئلة، بما عكس اهتمامهم بالقراءة والاطلاع، وقدرتهم على استيعاب الموضوعات العلمية والثقافية وربطها بالقضايا المعاصرة.

وأكدت المديرية أن مسابقة القراءة الحرة تأتي ضمن توجهات وزارة الأوقاف لتعزيز الثقافة والمعرفة، وتشجيع الأئمة والعاملين والمهتمين بالشأن الديني والثقافي على القراءة الواعية والبحث المستمر، بما يسهم في إعداد كوادر تمتلك أدوات الفكر المستنير والقدرة على نشر الوعي المجتمعي.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد اوقاف الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر وألمانيا تبنيان شراكة للتدريب والتشغيل

ألمانيا تفتح أبوابها للمصريين.. 7 قطاعات تطلب عمالة مصرية (تفاصيل)

حسام حسن

بعد رحيله عن منتخب مصر.. حسام حسن يقترب من تدريب صن داونز

الذهب

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل رقماً قياسياً

الذهب

بعد الارتفاع الجديد.. سعر الذهب اليوم

مقابلة ترامب مع سي بي إس

ترامب: آمل أن يفتقدني الناس بعد وفاتي.. أنا شخص متدين لذا سأذهب إلي الجنة

شيكابالا

شيكابالا عن حسام حسن: لما كان بيدخل أوضة اللبس في الزمالك اللاعيبة كانت بتقف

علي ماهر

6 تغييرات في قائمة منتخب مصر.. كيف اختلفت اختيارات علي ماهر عن قائمة حسام حسن الأخيرة؟

محمد صلاح

هل تسبب محمد صلاح في رحيل حسام حسن؟.. إبراهيم فايق يكشف تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

أوقاف الوادي الجديد تجري التصفيات الأولى لمسابقة القراءة الحرة لعام 2026/2027

صحة الغربية

محافظ الغربية يتابع القافلة الطبية بقرية نفيا بمركز طنطا على مدار يومين.. تقديم 2499 خدمة طبية لـ1016 مواطنًا

الدكتور محمود فؤاد رئيس حي العجوزة

رئيس حي العجوزة يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث 15 شكوى وتلبية احتياجات المواطنين

بالصور

سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ.. ما هى؟

سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟
سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟
سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟

فيتامين سي قد يوقف السرطان قبل ظهوره؟.. هل يصبح سلاحا جديدا للوقاية من الأورام؟

فيتامين سي يمنع السرطان
فيتامين سي يمنع السرطان
فيتامين سي يمنع السرطان

فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب

فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب
فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب
فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

فيديو

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين ويوقعان اتفاقية تعاون مشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

د. مجدي بدران

د.مجدى بدران يكتب: الفيروس المخلوي التنفسي

المزيد