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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«حماية الوعي الوطني في العصر الرقمي»..ندوة بإعلام دمياط

اعلام دمياط
اعلام دمياط
زينب الزغبي

نظم مجمع إعلام دمياط ندوة تثقيفية بعنوان «تأثير وسائل التواصل الاجتماعي وانعكاساتها على الأمن القومي»، بالتعاون مع المعهد الفني التجاري بدمياط الجديدة.

وأكدت رشا عبد المتعال، عميد المعهد، أن وسائل التواصل الاجتماعي تجاوزت دورها التقليدي كمنصات للتواصل وتبادل المعلومات، لتصبح أحد أبرز المؤثرات في تشكيل الوعي المجتمعي وصياغة اتجاهات الرأي العام، بما ينعكس على استقرار المجتمعات والأمن القومي. وأوضحت أن مواجهة الشائعات والتصدي للمعلومات المضللة يتطلب تنمية الوعي النقدي، وتعزيز مهارات التحقق من مصادر المعلومات والتمييز بين الحقائق ومحاولات التضليل، بما يرسخ المسؤولية المشتركة في حماية الوعي.

ومن جانبه، حذّر الدكتور محمد عبد العليم بسيوني، عضو الجهاز المركزي  للمحاسبات ومدرس القانون بالمعهد ، من تداعيات الاستخدام غير المسؤول لوسائل التواصل الاجتماعي، وما يترتب على تداول المعلومات غير الموثوقة من تضليل للرأي العام وزعزعة الثقة المجتمعية. وشدد على ضرورة تحري الدقة والتحقق من مصداقية المصادر قبل نشر المعلومات أو إعادة تداولها، باعتبار ذلك خط الدفاع الأول في مواجهة الشائعات والحد من انتشار الأخبار المضللة، وترسيخ ثقافة المصداقية والمسؤولية الرقمية.

وفي السياق ذاته، أوضحت إيمان الجوهري، وكيل المعهد، أن التطور المتسارع لتكنولوجيا الاتصال يصاحبه عدد من التحديات الأمنية والمجتمعية، وفي مقدمتها الاختراق والابتزاز الإلكتروني وانتهاك الخصوصية وسرقة البيانات. وأكدت أهمية رفع مستوى الوعي الرقمي لدى الشباب، وتنمية قدراتهم على التعامل الآمن والمسؤول مع المنصات التكنولوجية، والاستفادة منها في التعلم واكتساب المعرفة، مع تجنب الممارسات التي قد تعرض أمنهم وبياناتهم الشخصية للخطر.

واختُتمت الندوة بالتأكيد على أن حماية الوعي في العصر الرقمي مسؤولية وطنية تتطلب تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع، وأن بناء الوعي يمثل ركيزة أساسية لصون الأمن القومي، وتعزيز استقرار المجتمع وحماية مقدرات الوطن ومكتسباته.

جاء ذلك برعاية السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وفي إطار جهود قطاع الإعلام الداخلي برئاسة اللواء الدكتور تامر شمس الدين لتعزيز الوعي الوطني وترسيخ مفاهيم الأمن القومي

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