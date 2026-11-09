سوق السيارات والمركبات في مصر ينتعش خلال أكتوبر.. 86.6 ألف مركبة جديدة بزيادة 13.2%

سجل سوق المركبات في مصر ارتفاعا ملحوظا خلال شهر أكتوبر 2026، بعدما تجاوزت أعداد المركبات الزيرو التي صدرت لها وثائق تأمين إلزامي وتم ترخيصها 86 ألفا و692 مركبة، مقابل 76 ألفا و575 مركبة خلال سبتمبر الماضي، بنسبة نمو بلغت 13.2%، وفقا لأحدث تقرير صادر عن مؤسسة الأهرام استنادا إلى بيانات المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات.

وكشف التقرير عن استمرار تحسن معدلات استيعاب السوق المصرية للمركبات الجديدة، مع تسجيل زيادة في مختلف القطاعات الرئيسية، وإن تفاوتت معدلات النمو بين السيارات الملاكي والدراجات النارية ومركبات النقل، وهو ما يعكس اتساع حركة التراخيص خلال الشهر محل التقرير.

واستحوذت الدراجات النارية على النصيب الأكبر من إجمالي المركبات الجديدة، بعدما سجلت 52 ألفا و348 دراجة، بنسبة ارتفاع بلغت 16.48% مقارنة بشهر سبتمبر، الذي شهد ترخيص 44 ألفا و942 دراجة نارية.

وجاءت السيارات الملاكي في المركز الثاني بإجمالي 27 ألفا و985 سيارة، مقابل 25 ألفا و261 سيارة خلال الشهر السابق، محققة نموا بنسبة 10.78%، بينما سجل قطاع النقل 3367 سيارة وفقا للتفصيل الوارد في التقرير، مقابل 3352 سيارة خلال سبتمبر، بزيادة بلغت 0.72%.

وعلى مستوى الموديلات، أظهرت البيانات تفوق المركبات موديل 2026، التي سجلت 51 ألفا و41 مركبة، تلتها مركبات موديل 2027 بإجمالي 26 ألفا و986 مركبة، ثم موديلات 2025 بعدد 6216 مركبة، وموديلات 2024 بعدد 1485 مركبة، وأخيرا موديلات 2023 بإجمالي 964 مركبة.

وتكشف هذه الأرقام عن استحواذ موديلات 2026 و2027 على الحصة الأكبر من إجمالي التراخيص الجديدة، بما يعكس تركز المعروض المرخص في أحدث الأجيال والموديلات المتاحة بالسوق المصرية.

وكان شهر سبتمبر قد سجل 76 ألفا و575 مركبة زيرو، بزيادة 12.71% عن الشهر السابق له، الأمر الذي يعني استمرار نمو التراخيص للشهر الثاني على التوالي، مع ارتفاع حجم المركبات المرخصة بأكثر من 10 آلاف مركبة خلال أكتوبر مقارنة بسبتمبر.

ويعد هذا الارتفاع مؤشرا مهما على حركة سوق المركبات المصرية، خاصة مع استمرار تصدر الدراجات النارية للأعداد الإجمالية، بالتزامن مع تحسن تراخيص السيارات الملاكي واستقرار نسبي في قطاع النقل.