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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

صوتك لا يصل بوضوح أثناء المكالمات؟.. فعّل هذه الميزة في آيفون لعزل الضوضاء

صوتك لا يصل بوضوح أثناء المكالمات؟
صوتك لا يصل بوضوح أثناء المكالمات؟
لمياء الياسين

يواجه الكثير من مستخدمي هواتف آيفون مشكلة متكررة أثناء إجراء المكالمات الصوتية في الأماكن المزدحمة أو الشوارع، حيث تختلط أصوات الضوضاء المحيطة بصوت المتحدث، مما قد يجعل الطرف الآخر يعاني لفهم الكلمات. لحل هذه المشكلة، وضعت شركة آبل ميزة ذكية وخفية في نظام التشغيل تُدعى "عزل الصوت" ، والتي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتنقية الصوت بشكل مذهل.

تعمل ميزة "عزل الصوت" على تحديد الترددات الصوتية الخاصة بفم المستخدم والتركيز عليها، وفي الوقت نفسه، تقوم برصد وتصفية أي أصوات خلفية مزعجة، مثل حركة المرور، أعمال البناء، أو حتى أصوات الأجهزة المنزلية كالمكنسة الكهربائية والمكيفات. النتيجة هي وصول صوتك إلى الطرف الآخر بنقاء تام وكأنك تتحدث من غرفة مغلقة ومجهزة لعزل الصوت.

المثير في الأمر أن هذه الميزة لم تعد مقتصرة على تطبيقات الاتصال عبر الإنترنت مثل "واتساب" أو "فيسبوك ماسنجر" أو "فيس تايم" فحسب، بل أصبحت تدعم المكالمات الهاتفية العادية (العادية والخلوية) بدءاً من تحديث iOS 16.4 والإصدارات الأحدث، مما جعلها أداة يومية لا غنى عنها.

خطوات تفعيل الميزة بسهولة:
لتفعيل هذه الخاصية الاستثنائية، لن تحتاج إلى الدخول في تعقيدات الإعدادات العامة للهاتف، بل يتم تشغيلها مباشرة أثناء المكاملة عبر الخطوات التالية:

  1. ابدأ مكالمة هاتفية (أو مكالمة عبر الإنترنت).
  2. أثناء الاتصال، قم بالسحب من الزاوية اليمنى العليا للشاشة لأسفل لفتح "مركز التحكم" 
  3. اضغط على خيار "نمط الميكروفون"  الموجود في الأعلى.
  4. اختر "عزل الصوت" من القائمة المنسدلة.

بمجرد تطبيق هذه الخطوات، ستلاحظ فوراً أن الطرف الآخر بدأ يسمعك بوضوح كامل دون الحاجة للصراخ أو البحث عن مكان هادئ، وتظل هذه الميزة مفعلة تلقائياً للمكالمات القادمة حتى تقوم بتغييرها بنفسك.

هواتف آيفون أصوات الضوضاء نظام التشغيل الترددات الصوتية أصوات الأجهزة المنزلية تطبيقات الاتصال المكالمات الهاتفية

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