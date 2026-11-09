السيطرة على حريق مخلفات بجوار كوبرى قليوب

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق نشب في مخلفات أعلى كوبري قليوب بالطريق الزراعي، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من العميد أحمد منيع مدير الحماية المدنية بالقليوبية يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بكوبري قليوب بالطريق الزراعي.



وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وجرى الدفع بسيارة إطفاء، حيث تمكنت القوات من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق ومنع امتداده، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشب في كمية من المخلفات بالطريق، دون امتداده إلى أي منشآت أو وقوع أضرار بشرية.

وحُرّر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.