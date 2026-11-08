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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم القليوبية يطلق سباق أوائل الطلبة.. 48 طالبا في منافسات المرحلة الابتدائية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
إبراهيم الهواري

شهد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، انطلاق فعاليات مسابقة «أوائل الطلبة» للمرحلة الابتدائية على مستوى المحافظة، في أجواء تنافسية تستهدف اكتشاف المواهب العلمية وتنمية روح التفوق والعمل الجماعي بين الطلاب.


وتُقام المسابقة تحت رعاية محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بمشاركة 12 إدارة تعليمية، بواقع 4 طلاب من كل إدارة، بإجمالي 48 طالبًا وطالبة.
وشهدت منافسات اليوم الأول مشاركة ثلاث مدارس، هي مدرسة نبوية موسى ممثلة لإدارة بنها التعليمية، ومدرسة طلائع الإيمان الخاصة ممثلة لإدارة شرق شبرا التعليمية، ومدرسة فرح 1 الخاصة ممثلة لإدارة الخصوص التعليمية.
وجرت المنافسات تحت إشراف موجهي عموم المواد الدراسية الأساسية، لضمان الدقة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب المشاركين.
وأسفرت نتيجة الجولة الأولى عن فوز مدرسة نبوية موسى التابعة لإدارة بنها التعليمية، وتأهلها رسميًا إلى المرحلة النهائية من المسابقة على مستوى المحافظة.
وأشاد الدكتور ياسر محمود بالمستوى العلمي المتميز للطلاب، مؤكدًا أن مسابقات أوائل الطلبة تسهم في اكتشاف ورعاية العقول الواعدة، وتعزيز روح التنافس الشريف، وبناء جيل يمتلك أدوات العلم والمعرفة وقادر على المشاركة في صناعة المستقبل.

القليوبية محافظة القليوبية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية التربية والتعليم بالقليوبية مسابقة أوائل الطلبة

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