مشى وراها.. القبض على طالب تحرش بسيدة في القليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بإحدى السيدات حال سيرها بأحد الشوارع بالقليوبية .



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد القائمة على النشر (ربة منزل – مقيمة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية) وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 26/ أكتوبر المنقضى وحال سيرها بأحد الشوارع بدائرة المركز فوجئت بقيام أحد الأشخاص بالسير خلفها والتحرش بها .



أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (طالب – مقيم بذات الدائرة)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية .