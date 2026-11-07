ترامب يأمر وزارة العدل بالتحقيق في تهديدات وجهها الديمقراطيون لمسؤولين ومتبرعين جمهوريين

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزارة العدل، بفتح تحقيق فوري فيما وصفه بأنه "عمل إجرامي"، متهما قيادات سياسية ديمقراطية بـ"تهديد مسؤولين ومتبرعين للحزب الجمهوري بإجراءات عزل وعقوبات"؛ لمجرد دعمهم للجمهوريين أو انتمائهم إليهم.

وقال ترامب، في بيان نشره عبر منصته "تروث سوشيال"، إن الديمقراطيين يهددون عددا من الأشخاص، بينهم المدعية العامة الأمريكية، بإجراءات العزل وأشكال أخرى من العقاب، رغم اعترافهم بعدم وجود أسباب لذلك أو ارتكاب أي أفعال تستوجب العزل.

ووصف هذه التهديدات بأنها "ابتزاز على أعلى مستوى"، مطالبا بمحاسبة المسؤولين عنها.

كما اتهم الديمقراطيين بتهديد متبرعين للحزب الجمهوري، وصفهم بأنهم من أكثر الشخصيات احتراما في العالم، بالسجن وفرض عقوبات أخرى؛ بسبب دعمهم للحزب.

واتهم ترامب، الديمقراطيين، باستخدام القانون سلاحا ضد خصومهم السياسيين، مشيرا إلى السيناتورة الديمقراطية عن ولاية ميشيجان إليسا سلوتكين، تعتزم استهداف الشباب الذين يؤمنون بالقيم الجمهورية أو يبدون أي ميل لدعم الحزب الجمهوري.

وأضاف أن رسائل تهديد أرسلها قادة سياسيون ديمقراطيون إلى أشخاص قال إنهم أبرياء، مؤكدا أنه أصدر توجيهاته إلى وزارة العدل، بموجب بيانه، للتحقيق فورا في هذه التصرفات التي وصفها بأنها إجرامية.