تُصرف على 3 شهور.. حسام وإبراهيم حسن يحصلان على 15 مليون جنيه قيمة الشرط الجزائي بعد الإقالة

كشف مصدر مطلع أن حسام حسن، المدير الفني السابق لمنتخب مصر السابق، وشقيقه إبراهيم حسن، مدير المنتخب، سيحصلان على 15 مليون جنيه، قيمة الشرط الجزائي في عقديهما، عقب قرار رحيلهما عن قيادة الفراعنة.

صرف مستحقات التوأم على 3 دفعات

وأوضح المصدر أن قيمة الشرط الجزائي، البالغة 15 مليون جنيه، سيتم صرفها على مدار 3 شهور، وفقًا للترتيبات المتفق عليها، بعد انتهاء مهمة التوأم داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر.

نهاية مشوار حسام وإبراهيم حسن مع الفراعنة

تأتي هذه المستحقات في أعقاب التطورات الأخيرة المتعلقة بمستقبل الجهاز الفني للمنتخب الوطني، وتولي علي ماهر المسؤولية الفنية خلفًا لحسام حسن، ضمن تغييرات داخل صفوف الجهاز الفني للفراعنة.

بيان إقالة حسام حسن

سبق أن أكد الاتحاد المصري لكرة القدم في بيانه الصادر صباح اليوم، أن مصلحة المنتخب الوطني الأول تأتي على رأس أولوياته، وأن الحفاظ على استقرار المنتخب يمثل أولوية قصوى لا تقبل التهاون.

وفي ضوء اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الذي بدأ صباح اليوم ولا يزال منعقدًا، وبعد دراسة كافة الملابسات والأحداث التي شهدتها الفترة الماضية، وما ترتب عليها من تداعيات وتأثير سلبي على الصورة الإيجابية لمنتخبنا الوطني واستقراره، فقد قرر مجلس الإدارة، في إطار مسؤوليته، توجيه الشكر إلى الكابتن حسام حسن وجهازه الفني والإداري، استنادًا إلى بنود العقد.

وثمن الاتحاد ما قدمه حسام حسن من جهود وعطاء خلال فترة توليه مسؤولية القيادة الفنية، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته المهنية المقبلة.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد تكليف الكابتن علي ماهر بتولي مهام المدير الفني للمنتخب الوطني الأول خلال المرحلة المقبلة، وعرض تصوره لتشكيل الجهاز الفني.

وجدد الاتحاد المصري لكرة القدم دعوته إلى جماهير الكرة المصرية وكافة الداعمين للمنتخب الوطني، لمواصلة مساندتهم والالتفاف حول المنتخب في هذه المرحلة المهمة، بما يدعم مسيرة منتخبنا الوطني نحو تحقيق طموحات جماهيره.