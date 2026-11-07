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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سعر كليوباترا ولع تاني.. 5 جنيهات زيادة على بعض الأنواع

أسعار السجائر
أسعار السجائر
محمد غالي

شهدت سوق السجائر في مصر تحركات سعرية جديدة، بعدما بادر عدد من التجار وأصحاب الأكشاك إلى رفع أسعار بعض الأصناف، وعلى رأسها سجائر كليوباترا، بنحو 5 جنيهات للعبوة، رغم عدم إعلان الشركات المنتجة عن القوائم السعرية الجديدة رسميا، ما أثار تساؤلات بشأن آليات تطبيق الزيادات وتوقيت انعكاسها على الأسعار الرسمية.

أسعار السجائر

وفي هذا السياق، كشف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أن بعض التجار بدأوا بالفعل تطبيق زيادات سعرية على السجائر، قبل صدور أي إعلان رسمي من الشركات بشأن الأسعار الجديدة.

وأوضح إمبابي أن تأخر شركات الدخان في إعلان الأسعار المعدلة يترتب عليه حرمان الخزانة العامة للدولة من حصيلة ضريبية إضافية، نتيجة عدم انعكاس الزيادات المتداولة في الأسواق على القوائم السعرية الرسمية.

أسعار السجائر

وأشار إلى أن تحريك الشرائح الضريبية يتم سنويا اعتبارا من 5 نوفمبر، وفقا للتعديلات التي أدخلت على قانون الضريبة على القيمة المضافة، والتي تتيح زيادة الحدين الأدنى والأقصى للشرائح السعرية للسجائر بنسبة تصل إلى 12% سنويا.

وأضاف أن فتح الشرائح الضريبية يمنح الشركات مساحة لتحريك أسعار منتجاتها في حدود النسبة المقررة، دون الانتقال إلى شريحة ضريبية أعلى، مؤكدا أن ذلك لا يعني بالضرورة زيادة الأسعار بالنسبة نفسها، إذ تخضع قرارات التسعير لعوامل متعددة، من بينها تكاليف الإنتاج والسياسات السعرية لكل شركة.

أسعار سجائر فيليب موريس 

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع إعلان عدد من الشركات العاملة في السوق المصرية عن زيادات جديدة في أسعار منتجاتها، إذ كشفت شركة فيليب موريس مصر، في قائمة الأسعار الصادرة يوم 4 نوفمبر الجاري.

وجاءت الأسعار الجديدة لمنتجات الشركة على النحو التالي:

سجائر ميريت «Merit» بجميع أنواعها: 121 جنيها للعبوة.
سجائر مارلبورو «Marlboro» بجميع أنواعها: 109 جنيهات.
سجائر مارلبورو كرافتد «Marlboro Crafted»: 79 جنيها.
سجائر إل آند إم «L&M» بجميع أنواعها: 88 جنيها.

أسعار السجائر

وبمقارنة الأسعار الجديدة بالقائمة السابقة، ارتفع سعر عبوة ميريت بنحو 10 جنيهات، ليصل إلى 121 جنيها مقابل 111 جنيها، فيما سجلت مارلبورو زيادة قدرها 7 جنيهات، لتبلغ 109 جنيهات بدلا من 102 جنيه.

كما ارتفع سعر سجائر إل آند إم بنحو 6 جنيهات، ليصل إلى 88 جنيها مقارنة بـ82 جنيها سابقا، في حين استقر سعر مارلبورو كرافتد عند 79 جنيها دون تغيير.

أسعار التبغ المسخن بعد الزيادة الجديدة

وامتدت التعديلات السعرية التي أعلنتها الشركة لتشمل منتجات التبغ المسخن، حيث جاءت الأسعار الجديدة كالتالي:

عبوة هيتس «HEETS» بجميع أنواعها: 69 جنيها.
عبوة تيريا «TEREA» بجميع أنواعها: 88 جنيها.
عبوة تيريا كبسولات: 93 جنيها.

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