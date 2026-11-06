أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 6260 جنيها

تواصل أسعار الذهب جذب اهتمام المواطنين والمستثمرين في مصر، مع متابعة مستمرة للتغيرات التي يشهدها المعدن الأصفر في محال الصاغة، سواء من جانب الراغبين في شراء المشغولات الذهبية أو الباحثين عن وسائل ادخار تساعد على الحفاظ على قيمة أموالهم في ظل المتغيرات الاقتصادية.

وتختلف أسعار الذهب بحسب درجة نقاء العيار، فيما تتباين القيمة النهائية للمشغولات وفقا للوزن والمصنعية والدمغة، إلى جانب الرسوم التي يحددها التجار.

ويظل عيار 21 الأكثر متابعة في السوق المحلية، نظرا لانتشاره الواسع في صناعة المشغولات الذهبية وتفضيله لدى شريحة كبيرة من المشترين.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية المستويات التالية، وفقا لآخر تحديث للأسعار.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 7155 جنيها للبيع و7110 جنيهات للشراء.



سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 6260 جنيها للبيع و6220 جنيها للشراء.



سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 5365 جنيها للبيع و5330 جنيها للشراء.



سعر جرام الذهب عيار 14 سجل 4175 جنيها للبيع و4145 جنيها للشراء.



سعر الجنيه الذهب سجل 50080 جنيها للبيع و49760 جنيها للشراء.



سعر أوقية الذهب بالجنيه المصري سجل 222525 جنيها للبيع و221100 جنيه للشراء.



سعر أوقية الذهب بالدولار سجل 4048.75 دولار.

أسعار الذهب اليوم بدون مصنعية

تعبر الأسعار المعلنة عن قيمة الذهب الخام وفقا للعيار والوزن، ولا تشمل بالضرورة التكلفة النهائية التي يتحملها المشتري عند شراء المشغولات من محال الصاغة، إذ تضاف إليها قيمة المصنعية والدمغة وأي رسوم أخرى مقررة.

وتختلف المصنعية من قطعة إلى أخرى بحسب التصميم وطبيعة التصنيع ودرجة تعقيد المشغولة والعلامة التجارية، كما تتباين قيمتها بين التجار، وهو ما يجعل السعر النهائي للقطعة مختلفا حتى في حالة تساوي العيار والوزن.

أما السبائك والجنيهات الذهبية، فقد تتضمن تكاليف إضافية تتعلق بالتصنيع والتغليف والتداول، إلى جانب هامش التسعير الذي تحدده الشركات والتجار.

لذلك ينصح بمعرفة إجمالي التكلفة قبل الشراء، والاستفسار عن شروط إعادة البيع والمصروفات المرتبطة بها.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب داخل مصر

تتحدد أسعار الذهب في السوق المصرية وفقا لمجموعة من العوامل المحلية والعالمية، التي تتداخل في رسم اتجاهات الأسعار صعودا أو هبوطا.

وتأتي تحركات أوقية الذهب في البورصات العالمية ضمن أبرز المؤثرات، إذ تنعكس التغيرات في السعر العالمي على السوق المحلية، بالتزامن مع تأثير سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.

كما تلعب مستويات العرض والطلب دورا مهما في تحديد الأسعار، حيث يؤثر حجم الإقبال على شراء المشغولات والسبائك والجنيهات الذهبية في حركة التداول، إلى جانب حجم المعروض المتاح داخل السوق.

وتؤثر المتغيرات الاقتصادية العالمية، وعلى رأسها معدلات التضخم وقرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، في توجهات المستثمرين نحو الذهب، الذي يلجأ إليه البعض لتنويع محافظهم الاستثمارية والتحوط من تقلبات الأسواق.

نصائح مهمة قبل شراء الذهب

ينبغي للمواطنين متابعة أسعار الذهب المعلنة في يوم الشراء، مع الانتباه إلى الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء، والتأكد من قيمة المصنعية والدمغة والرسوم الإضافية قبل إتمام المعاملة، حتى يمكن حساب التكلفة الفعلية بدقة.

كما يرتبط اختيار العيار بالغرض من الشراء، إذ يفضل كثيرون عيار 21 في المشغولات الذهبية، بينما يتميز عيار 24 بدرجة نقاء مرتفعة تجعله من الخيارات الشائعة في السبائك، ويحظى عيار 18 بإقبال الباحثين عن تصميمات متنوعة.

ويفضل كذلك مقارنة الأسعار لدى أكثر من محل صاغة، والحصول على فاتورة تفصيلية توضح العيار والوزن وسعر الجرام وقيمة المصنعية وإجمالي المبلغ المدفوع، باعتبارها مستندا مهما عند الاحتفاظ بالمشغولة أو إعادة بيعها.