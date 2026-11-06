قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإمارات تدين بشدة الاعتداء المسلح الذي وقع في المنطقة الجنوبية بمصر
متى تقول أذكار الصباح؟.. اقرأها في هذه الساعة لتنال الثواب كاملا
موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم في الدوري الإسباني والقناة الناقلة
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 7-11-202
حبس سيدة انتحلت صفة طبيبة بمدينة نصر
لماذا تتحول بعض الزيارات العائلية إلى مصدر توتر؟.. المقارنة بين الشخصيات والأسئلة الشخصية وفتح الخلافات القديمة أبرز الأسباب
الأرصاد السعودية تحذر من هطول أمطار وسيول على 11منطقة منها مكة والمدينة
طريقة استخراج صحيفة الحالة الجنائية.. الأماكن والرسوم
الصين : أمريكا كثفت في من عقوباتها وفرضت قيوداً تمييزية ضدنا
قطع مياه الشرب عن قري في بني مزار وديرمواس بالمنيا.. المواعيد والأماكن
حكم قراءة سورة الإخلاص على المتوفى 1000 مرة.. هل يصل ثوابها إليه؟
مواعيد مباريات اليوم السبت 7-11-2026 والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 6260 جنيها

سعر الذهب الان
سعر الذهب الان
محمد غالي

تواصل أسعار الذهب جذب اهتمام المواطنين والمستثمرين في مصر، مع متابعة مستمرة للتغيرات التي يشهدها المعدن الأصفر في محال الصاغة، سواء من جانب الراغبين في شراء المشغولات الذهبية أو الباحثين عن وسائل ادخار تساعد على الحفاظ على قيمة أموالهم في ظل المتغيرات الاقتصادية.

وتختلف أسعار الذهب بحسب درجة نقاء العيار، فيما تتباين القيمة النهائية للمشغولات وفقا للوزن والمصنعية والدمغة، إلى جانب الرسوم التي يحددها التجار. 

ويظل عيار 21 الأكثر متابعة في السوق المحلية، نظرا لانتشاره الواسع في صناعة المشغولات الذهبية وتفضيله لدى شريحة كبيرة من المشترين.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية المستويات التالية، وفقا لآخر تحديث للأسعار.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 7155 جنيها للبيع و7110 جنيهات للشراء.
 

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 6260 جنيها للبيع و6220 جنيها للشراء.
 

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 5365 جنيها للبيع و5330 جنيها للشراء.
 

سعر جرام الذهب عيار 14 سجل 4175 جنيها للبيع و4145 جنيها للشراء.
 

سعر الجنيه الذهب سجل 50080 جنيها للبيع و49760 جنيها للشراء.
 

سعر أوقية الذهب بالجنيه المصري سجل 222525 جنيها للبيع و221100 جنيه للشراء.
 

سعر أوقية الذهب بالدولار سجل 4048.75 دولار.

أسعار الذهب اليوم بدون مصنعية

تعبر الأسعار المعلنة عن قيمة الذهب الخام وفقا للعيار والوزن، ولا تشمل بالضرورة التكلفة النهائية التي يتحملها المشتري عند شراء المشغولات من محال الصاغة، إذ تضاف إليها قيمة المصنعية والدمغة وأي رسوم أخرى مقررة.

وتختلف المصنعية من قطعة إلى أخرى بحسب التصميم وطبيعة التصنيع ودرجة تعقيد المشغولة والعلامة التجارية، كما تتباين قيمتها بين التجار، وهو ما يجعل السعر النهائي للقطعة مختلفا حتى في حالة تساوي العيار والوزن.

أما السبائك والجنيهات الذهبية، فقد تتضمن تكاليف إضافية تتعلق بالتصنيع والتغليف والتداول، إلى جانب هامش التسعير الذي تحدده الشركات والتجار.

 لذلك ينصح بمعرفة إجمالي التكلفة قبل الشراء، والاستفسار عن شروط إعادة البيع والمصروفات المرتبطة بها.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب داخل مصر

تتحدد أسعار الذهب في السوق المصرية وفقا لمجموعة من العوامل المحلية والعالمية، التي تتداخل في رسم اتجاهات الأسعار صعودا أو هبوطا.

وتأتي تحركات أوقية الذهب في البورصات العالمية ضمن أبرز المؤثرات، إذ تنعكس التغيرات في السعر العالمي على السوق المحلية، بالتزامن مع تأثير سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.

كما تلعب مستويات العرض والطلب دورا مهما في تحديد الأسعار، حيث يؤثر حجم الإقبال على شراء المشغولات والسبائك والجنيهات الذهبية في حركة التداول، إلى جانب حجم المعروض المتاح داخل السوق.

وتؤثر المتغيرات الاقتصادية العالمية، وعلى رأسها معدلات التضخم وقرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، في توجهات المستثمرين نحو الذهب، الذي يلجأ إليه البعض لتنويع محافظهم الاستثمارية والتحوط من تقلبات الأسواق.

نصائح مهمة قبل شراء الذهب

ينبغي للمواطنين متابعة أسعار الذهب المعلنة في يوم الشراء، مع الانتباه إلى الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء، والتأكد من قيمة المصنعية والدمغة والرسوم الإضافية قبل إتمام المعاملة، حتى يمكن حساب التكلفة الفعلية بدقة.

كما يرتبط اختيار العيار بالغرض من الشراء، إذ يفضل كثيرون عيار 21 في المشغولات الذهبية، بينما يتميز عيار 24 بدرجة نقاء مرتفعة تجعله من الخيارات الشائعة في السبائك، ويحظى عيار 18 بإقبال الباحثين عن تصميمات متنوعة.

ويفضل كذلك مقارنة الأسعار لدى أكثر من محل صاغة، والحصول على فاتورة تفصيلية توضح العيار والوزن وسعر الجرام وقيمة المصنعية وإجمالي المبلغ المدفوع، باعتبارها مستندا مهما عند الاحتفاظ بالمشغولة أو إعادة بيعها.

سعر الذهب الان سعر الذهب الذهب الان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار

سعر الدولار في مصر يسجل خسائر كبيرة.. 100 دولار بكام انهاردة؟

الأرصاد

الأرصاد تحذر من طقس السبت.. أمطار غزيرة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

مدير مكتب صدي البلد بالشرقية خلال حواره مع المهندس سامح عطية

الأحوزة العمرانية بالشرقية على خريطة الحسم.. 300 عزبة جديدة و15 يوما للرد على طلبات المواطنين | حوار

صورة تعبيرية

تفاصيل التحقيقات في العثور على هيكل عظمي لطبيبة داخل شقتها بالهرم بعد 3 سنوات

عقد القران

رانيا فريد شوقي تحتفل بعقد قران ابنتها فريدة بحضور نجوم الفن | صور

رئيس وزراء قطر

رئيس وزراء قطر: واشنطن وطهران أخفقتا في التوصل لاتفاق كامل

سيد معوض

بعد استبعاد نجله من قائمة الأهلي.. سيد معوض يثير الجدل: كده كتير.. كفاية ظلم

سامح حسين وزوجته

حد يلحقني.. زوجة سامح حسين تفاجئه بطلب غير متوقع في الشارع

ترشيحاتنا

محافظة دمياط

دمياط: رفع كفاءة النظافة والإنارة وإزالة الإشغالات والاستعداد للشتاء

قافلة طبية بقنا

أخبار قنا | ضبط 45 توك توك بقوص ونقادة.. فحص 662 مواطنًا خلال قافلة طبية بأبومناع قبلى

مبادرة مستقبل وطن

إقبال جماهيري على مبادرة مستقبل وطن لخفض أسعار الخضروات والفاكهة في طور سيناء| صور

بالصور

برج الدلو حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026... حاول تحقق التوازن

برج الدلو
برج الدلو
برج الدلو

برج الحوت حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. حافظ على راحتك النفسية

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

برج القوس حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. استمتع بالحب للتجديد والمغامرة

برج القوس
برج القوس
برج القوس

برج الجدي حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026... وزان بين العمل وراحتك

برج الجدي حظك اليوم السبت
برج الجدي حظك اليوم السبت
برج الجدي حظك اليوم السبت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد