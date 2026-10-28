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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار بشأن المتهمين بسرقة 3 كيلو ذهب و800 ألف جنيه من جواهرجي الطالبية

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى

قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهمين بسرقة محل مشغولات ذهبية بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، والاستيلاء على نحو 3 كيلوجرامات من الذهب ومبلغ مالي يقدر بنحو 800 ألف جنيه، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باقتحام المحل وإشعال النيران داخله في محاولة لإخفاء معالم جريمتهم.

كسروا الحائط وسرقوا الذهب والأموال

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين خططوا لسرقة محل المشغولات الذهبية، بعدما تأكدوا من خلو العقار المجاور له من السكان، واستغلوا ذلك في الوصول إلى الحائط الملاصق للمحل وإحداث كسر به، تمكنوا من خلاله من التسلل إلى الداخل بعيدًا عن الباب الرئيسي.

وأضافت التحريات أن المتهمين توجهوا إلى الخزينة وحطموها، واستولوا على نحو 3 كيلوجرامات من المشغولات الذهبية ومبلغ مالي يقدر بنحو 800 ألف جنيه، ثم أشعلوا النيران داخل المحل في محاولة لطمس معالم الجريمة وإخفاء آثار اقتحامه.

الحريق كشف الجريمة 

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا باندلاع حريق داخل محل مشغولات ذهبية بمنطقة الطالبية، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها.

وبفحص المحل، تبين اختفاء كمية كبيرة من المشغولات الذهبية ومبلغ مالي من داخل الخزينة، كما كشفت المعاينة عن وجود كسر بالحائط الملاصق للمحل، ما أثار الشبهات حول وجود جريمة سرقة وراء اندلاع الحريق.

اعترافات 

وكثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتمكنت من تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الجريمة، وكشفوا عن تفاصيل تخطيطهم لها، بداية من التأكد من خلو العقار المجاور، مرورًا بكسر الحائط واقتحام المحل والاستيلاء على المسروقات، وصولًا إلى إشعال النيران لإخفاء معالم الجريمة.

وأرشد المتهمون عن المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، فيما قررت جهات التحقيق حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار استكمال التحقيقات لكشف جميع ملابسات الواقعة.

جواهرجي الطالبية الطالبية سرقة 3 كيلو ذهب

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