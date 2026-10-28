قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار مهم من الحكومة بشأن عدادات الكهرباء الكودية
ضبط عاطل بحوزته مخدر البودر وأموال بتهمة الاتجار في المرج
رئيس بوروندي: نرحب بالاستثمارات الروسية لتعزيز الصناعة والتنمية في إفريقيا
الحكومة تُعدل حدود المجتمع العمراني الجديد لمدينة 15 مايو
القبض على 10 أشخاص بتهمة التشاجر بالعصي والأسلحة البيضاء والألعاب النارية في المرج
مواعيد مباريات الأهلي في كأس الكونفدرالية الأفريقية.. جدول دور المجموعات
رئيس برشلونة يستقبل رئيس مصر للطيران بملعب كامب نو ويشيد بالشراكة مع الناقل الوطني
الحكومة تقرر استمرار تقديم المخاطبين بقانون الإيجار القديم للحصول علي سكن
وزير الخارجية الفرنسي: الانتخابات الإسرائيلية لن تثنينا عن قضية حل الدولتين
قرعة الكونفدرالية بالكامل.. الأهلي في اختبار مغربي ومواجهات عربية مشتعلة بالمجموعات
مفاجأة في أسعار السلع اليوم.. زيت الذرة يتراجع 7 جنيهات والفول يرتفع لأعلى سعر
في عيدها الـ53.. محافظ السويس يستقبل نقيب الصحفيين وسكرتير عام النقابة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حرقوا المحل.. القبض على المتهمين بسرقة 3 كيلو ذهب و800 ألف جنيه بالطالبية

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة ، في إلقاء القبض على المتهمين بسرقة محل مشغولات ذهبية بمنطقة الطالبية ، والاستيلاء على 3 كيلو من الذهب ومبلغ 800 ألف جنيه ثم اشعال النيران في المحل لإخفاء معالم الجريمة. 

وأرشد المتهمون عن المسروقات، كما اعترفوا بارتكاب الجريمة، وكشفوا عن سيناريو تخطيطهم لتنفيذها، وكيفية الدخول للمحل عقب انصراف العاملين به، وسرقة محتويات الخزينة، حيث تم ضبطهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة ، بلاغا يفيد اندلاع حريق داخل محل ذهب بالطالبية، فانتقل على الفور رجال الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتمكنوا من السيطرة على النيران ومنع امتدادها.

وبإجراء المعاينة وفحص موقع الحادث تبين وجود شبهة جنائية في اشتعال النيران، مع اختفاء كمية كبيرة من المشغولات الذهبية ومبلغ مالي يقترب من 800 ألف جنيه من داخل الخزينة، مما كشف أن الهدف من إشعال النار هو طمس معالم جريمة السرقة.

وكان تمكن مجهولون من اقتحام المحل عبر كسر حائط ملاصق، وتحطيم الخزينة والاستيلاء على نحو 3 كيلوجرامات من الذهب و800 ألف جنيه، قبل إشعال النيران داخل المحل والفرار.

وكشفت المعاينة الأولية أن المتهمين لم يدخلوا من الباب الرئيسي للمحل، بل أحدثوا كسرًا في حائط ملاصق للوصول إلى الداخل، ثم حطموا الخزنة واستولوا على المشغولات الذهبية والأموال، قبل إشعال النيران داخل المكان.

مديرية أمن الجيزة سرقة 3 كيلو ذهب الطالبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن والبيض

رغم ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

د. احمد ممدوح

هل يجوز للمرأة كشف شعرها أمام زوج أختها وحُكم مُصافحة شقيق زوجها ؟.. الموقف الشرعي

شيكو بانزا

موقف غير أخلاقي| إعلامية تكشف تفاصيل أزمة شيكوبانزا في فندق الزمالك برواندا.. وعقوبة كبرى تنتظره

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء في البنوك

بعد تراجع الدولار والريال السعودي .. اعرف سعر صرف العملات اليوم الأربعاء

حالة الطقس

شبورة ونشاط للرياح.. الأرصاد: أمطار تصل لحد الغزارة والرعد على هذه الأماكن

أسعار مواد البناء اليوم

أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026

الذهب

الذهب يتجه إلى 6000 دولار في 2027؟.. ومفاجأة بعيار 21

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

سموتريتش يرفض احتفالات المعارضة.. ويتعهّد بزيادة المستوطنات اليهودية في غزة

ترشيحاتنا

قادة وزعماء العالم يعربون عن تضامنهم مع إسبانيا عقب تصادم قطارين بمقاطعة "توليدو"

قادة وزعماء العالم يعربون عن تضامنهم مع إسبانيا عقب تصادم قطارين بمقاطعة "توليدو"

متحدث الخارجية: مدير وكالة "الطاقة الذرية" يشيد بدور الرئيس السيسي المحوري في إعادة التواصل ين الوكالة وطهران

متحدث الخارجية: مدير وكالة "الطاقة الذرية" يشيد بدور الرئيس السيسي المحوري في إعادة التواصل ين الوكالة وطهران

صورة أرشيفية

3 غارات جوية تستهدف مواقع للفصائل اليمنية في جبل العرمة غربي تعز

بالصور

وزير الري: استثمارات تتجاوز 21 مليار جنيه لحماية الشواطئ المصرية

وزير الري
وزير الري
وزير الري

بتتخيلي أسوأ الاحتمالات قبل أي قرار؟ .. أسباب التفكير الكارثي

بتتخيلي أسوأ الاحتمالات قبل أي قرار؟ أسباب التفكير الكارثي
بتتخيلي أسوأ الاحتمالات قبل أي قرار؟ أسباب التفكير الكارثي
بتتخيلي أسوأ الاحتمالات قبل أي قرار؟ أسباب التفكير الكارثي

علامات تكشف إن الشخص بيختبر حدودك من غير ما يقول.. انتبهي لهذه التصرفات

علامات تكشف إن الشخص بيختبر حدودك من غير ما يقول.. انتبهي لهذه التصرفات
علامات تكشف إن الشخص بيختبر حدودك من غير ما يقول.. انتبهي لهذه التصرفات
علامات تكشف إن الشخص بيختبر حدودك من غير ما يقول.. انتبهي لهذه التصرفات

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة هما جناحا الأمن والاستقرار للوطن

وزير الدفاع ووزير الداخلية
وزير الدفاع ووزير الداخلية
وزير الدفاع ووزير الداخلية

فيديو

وزير الدفاع ووزير الداخلية

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة هما جناحا الأمن والاستقرار للوطن

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفدا من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

وفد الداخلية يقدم التهنئة لوزير الدفاع بمناسبة انتصارات أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تحديات الإمداد وثقافة الإنتاج المحلي

باسنتي ناجي

باسنتي ناجي تكتب: نسخة واحدة من الجمال.. مين أقنع البنات إنهم لازم يبقوا شبه بعض !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب على السعودية.. مخاطر الفوضى وما لا تعرفه

المزيد