حرقوا المحل.. القبض على المتهمين بسرقة 3 كيلو ذهب و800 ألف جنيه بالطالبية

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة ، في إلقاء القبض على المتهمين بسرقة محل مشغولات ذهبية بمنطقة الطالبية ، والاستيلاء على 3 كيلو من الذهب ومبلغ 800 ألف جنيه ثم اشعال النيران في المحل لإخفاء معالم الجريمة.

وأرشد المتهمون عن المسروقات، كما اعترفوا بارتكاب الجريمة، وكشفوا عن سيناريو تخطيطهم لتنفيذها، وكيفية الدخول للمحل عقب انصراف العاملين به، وسرقة محتويات الخزينة، حيث تم ضبطهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة ، بلاغا يفيد اندلاع حريق داخل محل ذهب بالطالبية، فانتقل على الفور رجال الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتمكنوا من السيطرة على النيران ومنع امتدادها.

وبإجراء المعاينة وفحص موقع الحادث تبين وجود شبهة جنائية في اشتعال النيران، مع اختفاء كمية كبيرة من المشغولات الذهبية ومبلغ مالي يقترب من 800 ألف جنيه من داخل الخزينة، مما كشف أن الهدف من إشعال النار هو طمس معالم جريمة السرقة.

وكان تمكن مجهولون من اقتحام المحل عبر كسر حائط ملاصق، وتحطيم الخزينة والاستيلاء على نحو 3 كيلوجرامات من الذهب و800 ألف جنيه، قبل إشعال النيران داخل المحل والفرار.

وكشفت المعاينة الأولية أن المتهمين لم يدخلوا من الباب الرئيسي للمحل، بل أحدثوا كسرًا في حائط ملاصق للوصول إلى الداخل، ثم حطموا الخزنة واستولوا على المشغولات الذهبية والأموال، قبل إشعال النيران داخل المكان.