محملة بالخضروات.. انقلاب سيارة نقل بشارع التسعين ومعدات ثقيلة ترفع أثار الحادث

شهد شارع التسعين الشمالي بمنطقة التجمع الخامس، اليوم، انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالخضروات، دون وقوع إصابات، فيما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تسيير الحركة المرورية إلى طبيعتها.

بلاغ بانقلاب سيارة نصف نقل

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بشارع التسعين الشمالي في منطقة التجمع الخامس، وعلى الفور انتقلت الجهات المعنية إلى موقع الحادث لفحص ملابساته.

وبالفحص، تبين انقلاب سيارة محملة بالخضروات نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، دون وقوع أي إصابات.

رفع آثار الحادث

وعملت الجهات المعنية على رفع آثار الحادث من الطريق، وإعادة تسيير الحركة المرورية إلى طبيعتها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.