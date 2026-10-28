الدكتور محمد فريد: مشروعا «علم الروم» و«سيتي جيت» يعكسان تنوع الاستثمارات القطرية في السوق المصرية

شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في افتتاح معرض «سيتي سكيب قطر 2026»، بدعوة من عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية، وزير البلدية بدولة قطر، وبحضور علي بن أحمد الكواري، وزير المالية القطري، وإبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، وعدد من المسئولين وممثلي الشركات العقارية والمؤسسات الاستثمارية.

واطّلع الوزير، خلال جولته بالمعرض، على عدد من المشروعات العقارية والعمرانية، وبحث فرص التعاون في تطوير المشروعات الاستثمارية والسياحية.

تطورات مشروعي «علم الروم» بالساحل الشمالي

كما تابع تطورات مشروعي «علم الروم» بالساحل الشمالي و«سيتي جيت» بالقاهرة الجديدة، التابعين لشركة الديار القطرية، في إطار متابعة تنفيذ الاستثمارات القطرية في السوق المصرية، خاصة في قطاعي التنمية العمرانية والسياحة.

وأكد الدكتور محمد فريد أهمية التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية والمستثمرين لمتابعة تنفيذ المشروعات وتيسير الإجراءات المرتبطة بها، بما يسهم في تعزيز التعاون الاستثماري وتشجيع إقامة مشروعات جديدة.

وأشار إلى أهمية استمرار التواصل بين الجانبين المصري والقطري لدعم الشراكة الاقتصادية والاستثمارية وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين.