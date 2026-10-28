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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الاستثمار: انضمام الشركات المحلية لسلاسل التوريد يحقق عائدًا أكبر للاستثمارات الأجنبية

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
علياء فوزى

شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في الجلسة العامة بعنوان «الاستثمار في المهارات والمواهب وريادة الأعمال»، ضمن فعاليات منتدى الاستثمار العالمي 2026 بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة الدكتورة لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي بدولة قطر، وعدد من المسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية والقطاع الخاص.

وأكد الوزير أن تعظيم العائد من الاستثمارات الأجنبية لا يرتبط بحجم التدفقات فقط، بل بقدرة الاقتصاد المحلي على الاستفادة منها من خلال ربط الشركات متعددة الجنسيات بالمصنعين والموردين المحليين، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الانضمام إلى سلاسل التوريد العالمية، بما يعزز الإنتاج المحلي ويفتح فرصًا تصديرية جديدة.

وأوضح أن تحقيق هذا الترابط يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية: توفير التمويل المناسب، وإتاحة المعلومات للمستثمرين والمصدرين، وتأهيل الموردين المحليين وفقًا لمتطلبات الشركات الكبرى من حيث الجودة والمواصفات والقدرات الإنتاجية.

مصر تنطلق بالتصدير

وأشار إلى دور مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» ومنصة معلومات التجارة الخارجية في تعريف الشركات بالفرص التصديرية والأسواق المستهدفة وإجراءات التجارة والمواصفات الفنية وقواعد المنشأ والاتفاقيات التجارية، إلى جانب المعلومات المتعلقة بخدمات المعارض والفحص والتمويل التجاري.

واستعرض الوزير دور تكنولوجيا التجارة والذكاء الاصطناعي في ربط المنتجين بالمشترين وتيسير الوصول إلى المعلومات والأسواق، مؤكدًا أهمية اختبار الحلول الرقمية المبتكرة من خلال المختبر التنظيمي لتكنولوجيا التجارة.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن التكيف والمثابرة والتعلم المستمر تمثل مهارات أساسية لمواكبة التحولات التكنولوجية، خاصة مع تنامي تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف وأسواق العمل.

وزير الاستثمار منتدى الاستثمار العالمي الدوحة قطر أسواق العمل

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