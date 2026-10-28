الأجهزة الأمنية تكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة في دمياط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو وصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من بعض الأشخاص لقيامهم بالتعدى على أنجالها بسلاح أبيض وإحداث إصابتهم بدمياط.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 27 / سبتمبر الماضى تبلغ لقسم شرطة ثان دمياط من نجل القائمة على النشر (نجار "مصاب بجرح قطعى بالرأس" – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من شخصين (عنصرين جنائيين) لقيامهما بالتعدى عليه بالسب والضرب بإستخدام "سلاح أبيض" وإحداث إصابته المنوه عنها لخلافات بينهم حول الجيرة ، كما أضاف الفحص إلى حدوث المشاجرة بالأسلحة البيضاء بين طرف أول : (شقيقى المُبلغ "لأحدهما معلومات جنائية")، وطرف ثان: (المشكو فى حقهما) جميعهم مقيمين بدائرة القسم لذات الخلافات ، تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب مستخدمين أسلحة بيضاء وعصا خشبية مما نتج عنه إصابة المبلغ.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشادهم ضبط (الأدوات المستخدمة فى التعدى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





