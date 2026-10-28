وفد الداخلية يقدم التهنئة لوزير الدفاع بمناسبة انتصارات أكتوبر

استقبل الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، محمود توفيق، وزير الداخلية، على رأس وفد من قيادات وزارة الداخلية، لتقديم التهنئة للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة.

وأكد محمود توفيق وزير الداخلية أن نصر أكتوبر العظيم سيظل دوما شعلة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية، وشاهدا على أمجاد وتضحيات سطرها أبطال القوات المسلحة البواسل لاسترداد الأرض وصون عزة وكرامة الوطن، موجهًا التهنئة لرجال القوات المسلحة بمناسبة تلك الذكرى الوطنية المجيدة.

من جانبه، أشار الفريق أشرف سالم زاهر إلى أن القوات المسلحة والشرطة هما جناحا الأمن والاستقرار للوطن، ويقدمان الغالي والنفيس لحماية مقدرات شعب مصر العظيم، مؤكدًا أن تضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة ستظل مبعث فخر واعتزاز، ونورًا يضيء طريق الأجيال نحو مستقبل مشرق.

وفي نهاية اللقاء، قام وزير الداخلية بإهداء الفريق أشرف سالم زاهر والفريق أحمد خليفة درع هيئة الشرطة، كما قدم الفريق أشرف سالم زاهر درع القوات المسلحة لوزير الداخلية.