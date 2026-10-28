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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

توجيهات عاجلة بسد العجز في تخصص القرآن الكريم بمعاهد منطقة الشرقية الأزهرية

الدكتور أحمد الشرقاوي رئيس قطاع المعاهد الأزهرية
الدكتور أحمد الشرقاوي رئيس قطاع المعاهد الأزهرية
إيمان طلعت

أصدر الدكتور أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، توجيهاته المشددة لجميع الإدارات والمعاهد التابعة للمنطقة بضرورة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء سد العجز في المعاهد، مع المتابعة المستمرة لضمان انتظام واستقرار العملية التعليمية.

سد العجز في محفظي القرآن الكريم بالمعاهد الأزهرية

جاء ذلك بناءً على تعليمات فضيلة الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، حيال الاستعانة بالوعاظ وأئمة وزارة الأوقاف لسد العجز في محفظي القرآن الكريم بالمعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2026 / 2027م، وأسوة بما كان معمولاً به من قبل ووفقاً للضوابط المنظمة لهذا الشأن.

وفي هذا السياق، وجّه فضيلته مديري الإدارات التعليمية والموجهين بالمنطقة بضرورة تنفيذ المتابعة الميدانية الدقيقة لضمان تفعيل القرار، والتزام الكوادر المستعان بها بالجداول والحصص المقررة، مشدداً على أهمية تضافر جميع الجهود بالمنطقة لتطوير وتحسين مستوى الطلاب في حفظ كتاب الله الكريم وتلاوته بالشكل الذي يليق بمكانة الأزهر الشريف.

الأزهر قطاع المعاهد الأزهرية سد عجز المعلمين بالأزهر سد العجز في محفظي القرآن الكريم بالمعاهد الأزهرية

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