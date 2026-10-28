القنوات الناقلة لقرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية

تتوجه أنظار عشاق الكرة الأفريقية نحو قرعة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2026-2027، بعد اكتمال قائمة الأندية الـ16 المتأهلة من الدور التمهيدي الثاني، حيث يمثل الزمالك وبيراميدز الكرة المصرية في البطولة القارية.

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر إقامة مراسم القرعة اليوم، الأربعاء 28 أكتوبر 2026، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم في القاهرة، في تمام الساعة الثالثة عصرا لتوزيع الفرق المتأهلة على أربع مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة أندية، في بداية مرحلة جديدة من المنافسة على اللقب الأفريقي.

القنوات الناقلة لقرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الافريقية

قناة beIN sports المفتوحة

قناة ON sports المصرية

قناة الرياضية المغربية

ويمكن مشاهدة البث المباشر للقرعة عبر الإنترنت:

قناتي beIN sports و ON sports على يوتيوب، كما يتيح كاف متابعة الحدث عبر منصاته الرقمية الرسمية، ومنها قناة CAF TV.