اليوم.. عظة البابا تواضروس تجمع كهنة كنائس عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون

يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، عظة الأربعاء، من المقر البابوي بالقاهرة، وذلك بحضور كهنة كنائس قطاع عين شمس والمطرية، وحلمية الزيتون وأسرهم.

عظة الأربعاء الأسبوعية

وتُذاع العظة في تمام الساعة السابعة مساءً، عبر عدد من القنوات الفضائية المسيحية، من بينها قناة أغابي، وقناة CTV، وقناة ME Sat، وقناة Logos TV، إلى جانب قناة COC، وصفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وتأتي العظة في إطار اللقاءات الروحية التي يحرص قداسة البابا تواضروس الثاني على تقديمها، لتعميق الحياة الروحية لدى أبناء الكنيسة، وتعزيز ارتباطهم بتعاليم الكتاب المقدس، وترسيخ القيم المسيحية في حياتهم اليومية.