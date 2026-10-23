البابا تواضروس يعزي ملك الأردن في ضحايا الاعتداء الإرهابي على كنيسة بالكرك

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، خالص التعازي والمواساة إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف كنيسة بلدة "حمود" بمحافظة الكرك.

وأعرب البابا تواضروس الثاني، عن صلوات الكنيسة من أجل تعزية أسر الضحايا، طالبًا من الله أن يمنح المصابين الشفاء والعافية.

وقال: "نصلي من أجل راحة أرواح الضحايا، وأن يحفظ الله الأردن وكنيستها من كل سوء، وينعم بالسلام والاستقرار على جميع البلدان التي تعاني من الحروب والإرهاب".