البابا تواضروس الثاني يعزي العاهل الأردني في ضحايا استهداف كنيسة بلدة حمود بالكرك

تقدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بخالص العزاء والمواساة إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في ضحايا الحادث الإرهابي الذي استهدف كنيسة بلدة حمود بمحافظة الكرك.

وأعربت الكنيسة عن صلواتها من أجل تعزية أسر الشهداء، وشفاء المصابين، طالبةً من الله أن يمنحهم الشفاء والعافية.

واختتمت الكنيسة تعزيتها بالصلاة من أجل نياح أرواح الضحايا، وحفظ الأردن وكنيستها من كل سوء، وأن يعم السلام والاستقرار البلدان التي تعاني من الحروب والإرهاب.