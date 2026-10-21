البابا تواضروس للخدام: كن قدوة في المواقف الصغيرة وخدمة الشباب وقود لحياتك الروحية

شدد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على أهمية أن تكون القدوة سلوكا عمليًا يظهر في تفاصيل الحياة اليومية، مؤكدًا أن المواقف الصغيرة، مثل ضبط الغضب والاعتذار عن الخطأ، تكشف حقيقة تأثير الإنسان فيمن حوله.

وجاء ذلك خلال عظة اجتماع الأربعاء الأسبوعي بالمقر البابوي بالقاهرة، في إطار استكمال سلسلة «قوانين روحية للحياة»، وتناول الجزء الثاني من «قانون القدوة»، حيث أوضح قداسته أن خدمة الأطفال والشباب تسهم في تجديد الحيوية الروحية، مستشهدًا بقول الكتاب المقدس: «حَارِّينَ فِي الرُّوحِ، عَابِدِينَ الرَّبَّ».

القدوة الحقيقية

وأشار البابا تواضروس إلى أن القدوة الحقيقية تقوم على المحبة والإيمان والطهارة، وأنها تجذب الآخرين إلى المسيح وتمنحهم نموذجًا يحتذون به، مؤكدًا أن القدوة مسؤولية، خاصة بالنسبة للأب الكاهن، الذي تؤثر تصرفاته وقراراته في حياة الآخرين.