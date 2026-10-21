البابا تواضروس يعقد اجتماعه الأسبوعي اليوم من المقر البابوي بالقاهرة

يعقد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي بالمقر البابوي بالقاهرة، بحضور كهنة كنائس قطاع عزبة النخل وأسرهم، وذلك في إطار اللقاءات الرعوية التي يحرص قداسته على عقدها لمتابعة أحوال الكنائس وأبنائها وتعزيز التواصل مع الآباء الكهنة وأسرهم.

العظة الأسبوعية

ومن المقرر أن يُذاع الاجتماع عبر القنوات الفضائية المسيحية، وهي أغابي تي في، و«سي تي في»، و«مي سات»، وقناة لوجوس، إلى جانب صفحة المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وقناة (COC)، بما يتيح للأقباط في مصر وخارجها متابعة اللقاء.

ويأتي الاجتماع الأسبوعي في إطار حرص قداسة البابا تواضروس الثاني على تقديم التعليم الروحي والكتابي، ومناقشة الموضوعات التي تمس الحياة المسيحية، بما يسهم في دعم الأقباط روحيًا وتعزيز ارتباطهم بتعاليم الكنيسة، فضلًا عن إتاحة الفرصة أمام أبناء الكنيسة لمتابعة عظات قداسته والاستفادة من رسائله الروحية.

ويعد الاجتماع الأسبوعي أحد اللقاءات التي تحظى باهتمام واسع من أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لما يتضمنه من تأملات وتعاليم روحية يقدمها قداسة البابا، وتتناول جوانب متعددة من الحياة اليومية والإيمان المسيحي، بما يدعم دور الكنيسة في الرعاية الروحية وخدمة أبنائها.