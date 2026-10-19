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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البابا تواضروس يشارك في الجلسة الافتتاحية لمنتدى مصر 2026

البابا تواضروس يشارك في الجلسة الافتتاحية لمنتدى مصر
البابا تواضروس يشارك في الجلسة الافتتاحية لمنتدى مصر
ميرنا رزق

شارك قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين، في الجلسة الافتتاحية لمنتدى مصر 2026، الذي يُقام على مدار ستة أيام تحت شعار «نظرة لليوم.. رؤية للغد».

وشهد الجلسة الافتتاحية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسا مجلسي النواب والشيوخ، ورئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، إلى جانب عدد من الوزراء وممثلين عن مختلف شرائح المجتمع المصري.

ويأتي انعقاد المنتدى في إطار الاهتمام بمناقشة القضايا الراهنة واستشراف آفاق المستقبل، من خلال تبادل الرؤى وطرح الأفكار التي تسهم في دعم مسيرة التنمية، وتعزيز الحوار بين مختلف مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع المصري، بما يعكس أهمية العمل المشترك في مواجهة التحديات وبناء مستقبل أفضل.

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