البابا تواضروس يشارك الرئيس السيسي حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

شارك قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، في حفل تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية في العاصمة الجديدة، بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إلى جانب كبار رجال الدولة وقيادات القوات المسلحة.

تأتي مشاركة قداسة البابا تواضروس الثاني في هذه المناسبة الوطنية في إطار المشاركة في الفعاليات الرسمية التي تشهدها الدولة المصرية، والاحتفاء بتخريج دفعات جديدة من أبناء القوات المسلحة، الذين يستعدون لتحمل مسؤولياتهم الوطنية في حماية الوطن وصون مقدراته.