البابا تواضروس يلتقي اللجنة المركزية للدراسات العليا بأكاديمية مارمرقس

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، رئيس المجلس الأعلى للكليات اللاهوتية والمعاهد الكنسية، بالمقر البابوي بالقاهرة، أعضاء اللجنة المركزية للدراسات العليا، إحدى لجان أكاديمية مارمرقس القبطية.

قدّمت اللجنة خلال اللقاء تقريرًا لعملها عن العام الدراسي ٢٠٢٥–٢٠٢٦، تناول إعداد اللائحة المنظمة لعمل لجنة الدراسات العليا، ومتابعة تسجيل الرسائل العلمية والإشراف عليها ومناقشتها. كما عرضت اللجنة خطتها للفترة المقبلة، والتي تشمل مواصلة تطوير البرامج الأكاديمية وفق المعايير المعتمدة.

وفي ختام اللقاء قدّمت اللجنة لقداسة البابا نسخة من لائحة تنظيم عمل اللجنة مع الكليات اللاهوتية والمعاهد الكنسية، والتي تهدف إلى توحيد إجراءات الدراسات العليا بين الأكاديمية والكليات والمعاهد، وتنظيم قيد الباحثين وتسجيل الرسائل والإشراف عليها ومناقشتها ومنح الدرجات العلمية.

وحرص قداسته خلال العرض على تقديم بعض التوجيهاته لمراعاتها والعمل بها.