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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قداسة البابا تواضروس يلتقي كهنة قطاع مدينة السلام والحرفيين

البابا تواضروس
البابا تواضروس
ميرنا رزق

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، عقب اجتماع الأربعاء الأسبوعي، الآباء كهنة كنائس قطاع مدينة السلام والحرفيين، وأسرهم، بحضور نيافة الأنبا مكسيموس الأسقف العام للقطاع.

وتحدث نيافة الأنبا مكسيموس في بداية اللقاء مقدمًا الشكر لقداسة البابا على اهتمامه بلقاء الآباء الكهنة والاطمئنان عليهم وعلى أسرهم، ومتابعة خدمتهم، واستعرض نيافته الخدمات التي تقدمها كنائس القطاع، وبينها خدمات طبية تقدم لكل الساكنين في المنطقة.

واستمع قداسته لأسئلة الآباء الكهنة وزوجاتهم والتي تنوعت ما بين موضوعات تخص الخدمة والعمل الرعوي، وأخرى تخص الحياة الشخصية والأسرية للكاهن، وأجابهم عليها.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني كهنة الأنبا مكسيموس

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