شهد سعر الذهب في مصر تحركات قوية خلال الأسبوع الماضي، بعدما تمكن المعدن النفيس من تعويض جانب كبير من خسائره التي تكبدها خلال الأسبوعين السابقين، عقب تسجيله أدنى مستوى في نحو 15 شهرًا، مستفيدًا من تعافي أسعار الذهب عالميًا وارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ما دفع الأسعار داخل محلات الصاغة إلى تسجيل مكاسب لافتة.

وسجل سعر الذهب في مصر ارتفاعًا بنسبة 6.5% خلال الأسبوع الماضي، بعدما بلغ أعلى مستوى عند 5815 جنيهًا للجرام، قبل أن ينهي تداولاته عند 5805 جنيهات، محققًا مكاسب بلغت 355 جنيهًا، مقارنة بمستوى افتتاح الأسبوع عند 5440 جنيهًا للجرام، فيما ارتفع سعر الجنيه الذهب بأكثر من 2800 جنيه خلال الفترة نفسها.



وتأتي هذه التحركات في سوق الصاغة وسط حالة من التذبذب في أسعار الذهب العالمية، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار في مصر، وزيادة الطلب على السبائك والعملات الذهبية، وهو ما ساهم في اتساع الفجوة بين السعر المحلي والسعر العادل للمعدن النفيس.

أسعار الذهب اليوم في مصر داخل محلات الصاغة

سجلت أسعار الذهب في مصر مستويات مرتفعة مع نهاية تعاملات الأسبوع، وسط استمرار التحركات الصاعدة التي شهدها المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية، وجاءت الأسعار وفق آخر تحديث على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24: 6635 جنيهًا للبيع، و6590 جنيهًا للشراء.

6635 جنيهًا للبيع، و6590 جنيهًا للشراء. سعر الذهب عيار 21: 5805 جنيهات للبيع، و5765 جنيهًا للشراء.

5805 جنيهات للبيع، و5765 جنيهًا للشراء. سعر الذهب عيار 18: 4975 جنيهًا للبيع، و4940 جنيهًا للشراء.

4975 جنيهًا للبيع، و4940 جنيهًا للشراء. سعر الذهب عيار 14: 3870 جنيهًا للبيع، و3845 جنيهًا للشراء.

3870 جنيهًا للبيع، و3845 جنيهًا للشراء. سعر الجنيه الذهب: 46440 جنيهًا للبيع، و46120 جنيهًا للشراء.

46440 جنيهًا للبيع، و46120 جنيهًا للشراء. سعر الأونصة بالجنيه المصري: 206350 جنيهًا للبيع، و204930 جنيهًا للشراء.

206350 جنيهًا للبيع، و204930 جنيهًا للشراء. سعر الأونصة بالدولار: 3654.51 دولارًا.

وتعكس هذه الأسعار حجم التعافي الذي شهده المعدن النفيس خلال الأسبوع الماضي، بعدما تمكن الذهب من استعادة جزء كبير من خسائره السابقة، مع استمرار تأثر الأسعار المحلية بالتغيرات في سعر الأونصة عالميًا وحركة سعر الصرف.

الذهب في مصر يعوض خسائر أسبوعين ويخترق مستويات المقاومة

نجح الذهب في مصر في استعادة الزخم الصاعد خلال الأسبوع الماضي، بعدما أنهى موجة الهبوط الحادة التي استمرت أسبوعين، وتمكن من اختراق عدد من مستويات المقاومة الفنية عند 5500 و5600 و5700 جنيه للجرام، قبل أن ينهي تعاملات الأسبوع فوق مستوى 5800 جنيه.

وجاء هذا التحول في حركة سعر الذهب بعد موجة تراجعات قوية دفعت المعدن إلى مستويات منخفضة، قبل أن تتغير اتجاهات التداول ويستعيد المشترون نشاطهم، بالتزامن مع تعافي الذهب العالمي وتحرك سعر الدولار في السوق المصرية.

وارتفع سعر الذهب بنسبة 6.5% خلال الأسبوع، ليصل إلى مستوى 5815 جنيهًا للجرام في أعلى تداولاته، ثم ينهي الأسبوع عند 5805 جنيهات، بزيادة قدرها 355 جنيهًا مقارنة ببداية الأسبوع، وهو ما يعكس سرعة التحول في اتجاه الأسعار خلال فترة زمنية قصيرة.

كما سجل الجنيه الذهب مكاسب تجاوزت 2800 جنيه خلال الأسبوع الماضي، في ظل ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21، الذي يمثل المكون الأساسي في حساب قيمة الجنيه الذهب.



سعر الذهب منذ بداية نوفمبر 2026

رغم التعافي الذي شهده الذهب خلال الأسبوع الماضي، لا تزال تحركات المعدن النفيس منذ بداية نوفمبر تعكس ضغوطًا سعرية واضحة، إذ سجل الذهب انخفاضًا بنسبة 5.8% منذ مطلع الشهر، فاقدًا نحو 355 جنيهًا من قيمته، وفق بيانات منصة جولد بيليون.

وعلى المستوى السنوي، تمكن الذهب من تقليص خسائره منذ بداية عام 2026، لتصل إلى نحو 25 جنيهًا فقط، بما يعادل انخفاضًا بنسبة 0.4%، وهو ما يعكس اقتراب الأسعار من تعويض الجزء الأكبر من التراجعات التي شهدتها خلال فترات سابقة من العام.

وتأتي هذه التطورات في ظل تحركات متقلبة للذهب العالمي، الذي تعرض لضغوط قوية خلال الفترة الماضية قبل أن يستعيد جزءًا من مكاسبه، وهو ما انعكس على أسعار الذهب داخل محلات الصاغة المصرية.

ارتفاع الدولار يدعم أسعار الذهب في السوق

ساهم ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال الأسبوع الماضي في دعم أسعار الذهب داخل سوق الصاغة، إذ سجل الدولار زيادة بنسبة 1.9%، بما يعادل نحو جنيه واحد، لينهي الأسبوع فوق مستوى 54.80 جنيه.

وتؤثر تحركات سعر الدولار بصورة مباشرة على تسعير الذهب في مصر، باعتبار أن المعدن النفيس يرتبط في تسعيره العالمي بالدولار، ما يجعل تغيرات سعر الصرف أحد العوامل الرئيسية التي تتحكم في حركة الأسعار المحلية، إلى جانب السعر العالمي وحجم الطلب والعرض داخل السوق.

وجاء ارتفاع سعر الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي نتيجة تضافر عاملين رئيسيين، هما تعافي سعر أونصة الذهب عالميًا، وارتفاع سعر صرف الدولار، وهو ما منح الأسعار المحلية دفعة صعودية بعد فترة من التراجع.

فجوة سعرية في الذهب بسبب زيادة الطلب على السبائك

لا يزال سعر بيع الذهب في مصر أعلى من السعر العادل بأكثر من 170 جنيهًا للجرام من عيار 21، في ظل زيادة الطلب على السبائك والعملات الذهبية، وهو ما أدى إلى تأخر عمليات التسليم للعملاء، بحسب تقديرات منصة جولد بيليون.

وتساهم زيادة الطلب على المنتجات الذهبية الاستثمارية، خاصة السبائك والجنيهات الذهبية، في خلق فجوة بين السعر المحلي والسعر العادل، نتيجة عدم التوازن بين حجم الطلب والقدرة على توفير المنتجات في السوق خلال بعض الفترات.

وتعكس هذه الفجوة السعرية حالة من الضغط على سوق الصاغة، مع استمرار الإقبال على الذهب باعتباره أحد أدوات التحوط والحفاظ على قيمة الأموال، الأمر الذي قد يؤثر على حركة الأسعار المحلية حتى مع تراجع أو استقرار الأسعار العالمية.



الذهب العالمي ينهي أسبوعًا من التقلبات على ارتفاع

شهدت أونصة الذهب العالمية تحركات حادة خلال الأسبوع الماضي، بعدما سجلت تراجعات قوية في بداية التداولات، قبل أن تستعيد اتجاهها الصاعد وتنهي الأسبوع على ارتفاع، لتتوقف بذلك سلسلة انخفاضات استمرت أسبوعين متتاليين، رغم استمرار بعض الضغوط السلبية على حركة المعدن النفيس.

وسجل سعر أونصة الذهب عالميًا ارتفاعًا بنسبة 3.2% خلال الأسبوع الماضي، بعدما وصل إلى أعلى مستوى عند 3689 دولارًا للأونصة، قبل أن ينهي تداولاته عند 3652 دولارًا، مقارنة بمستوى افتتاح الأسبوع عند 3576 دولارًا.

وكان الذهب العالمي قد سجل أدنى مستوى له منذ 15 شهرًا عند 3426 دولارًا للأونصة، قبل أن يتحرك في اتجاه التعافي خلال الأيام التالية، مستفيدًا من تغيرات حركة التداول والعودة إلى مستويات سعرية أعلى.

وتنعكس هذه التحركات العالمية على أسعار الذهب في مصر، إذ يرتبط تسعير المعدن محليًا بحركة الأونصة العالمية، إلى جانب سعر صرف الدولار وحجم الطلب في سوق الصاغة.