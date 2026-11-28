أقصى كولومبوس كرو ضيفه إنتر ميامي، حامل اللقب بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي، من الدور الأول للأدوار الإقصائية للدوري الأمريكي لكرة القدم، بعدما تغلب عليه 1-0 بهدف قاتل سجله سانتياجو رودريجيز في الوقت بدل الضائع.

ومنح هدف الأوروجوياني رودريجيز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع فريقه كولومبوس الفوز 2-0 في سلسلة الدور الأول المقامة بنظام الأفضل من ثلاث مباريات، وذلك بعد انتصاره الكبير 3-0 في المباراة الأولى بفلوريدا.

وكان الدفاع عن لقب الدوري الأميركي الفرصة الأخيرة أمام النادي الطموح، المملوك جزئيًا للنجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، لإنقاذ موسمه بعدما خرج من الدور ثمن النهائي لكأس أبطال كونكاكاف ومن دور المجموعات لكأس الدوريات.

واقتصر رصيد ميامي من الألقاب هذا الموسم على كأس الأبطال (كامبيونيس كاب)، وهي المباراة السنوية التي تجمع بين بطلي الدوري الأميركي والدوري المكسيكي.

وبالنسبة إلى النجم الأرجنتيني ميسي (39 عامًا)، هداف الدوري في الموسم المنتظم والمرشح الأوفر حظًا للفوز بجائزة أفضل لاعب للمرة الثالثة تواليًا في إنجاز غير مسبوق، فقد كانت هذه المرة الثانية التي يخرج فيها من الدور الأول في 3 مشاركات خاضها في الأدوار الإقصائية للدوري.