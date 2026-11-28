قامت إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة بتجديد مذكرة التفاهم مع الكلية الملكية لأطباء الرمد بالمملكة المتحدة، حيث قام بالتوقيع على تجديد مذكرة التفاهم اللواء طبيب تامر منصور عايد الهلباوي، مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، والدكتور/ محمد الألفي، رئيس الكلية الملكية لأطباء الرمد.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون المشترك بين الجانبين في تبادل الخبرات والمعرفة بين أطباء الرمد في مصر والمملكة المتحدة، فضلًا عن تنظيم الاختبارات الخاصة بهذا المجال في مصر، بما يعكس ثقة وتقدير الكلية الملكية لأطباء الرمد بالمملكة المتحدة للقدرات التنظيمية والمستوى العلمي الرفيع للكوادر الطبية بالقوات المسلحة.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تأهيل وتدريب الكوادر الطبية في مختلف التخصصات، بالتعاون مع كبرى المؤسسات الطبية والصحية الدولية،



