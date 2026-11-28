تقدم النائب عادل فاروق البدرماني، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير الاتصالات، لربط الهيئة القومية للبريد المصري بشبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق "إنستا باي"، لإتاحة التحويلات الفورية لأكثر من 25 مليون عميل يمتلكون 35.5 مليون بطاقة بريدية، دون الحاجة لفتح حسابات مصرفية جديدة.

وأوضح النائب البدرماني أن فروع البريد البالغ عددها 4649 فرعًا تمثل أقرب نقطة خدمة للمواطنين في القرى والمناطق النائية، التي لا تتوافر بها فروع بنكية، مطالبًا بتفعيل الخدمة من خلالها لتيسير انضمام كبار السن وأصحاب المعاشات وتقليل الزحام.

وطالب البدرماني بجدول زمني لا يتجاوز 3 أشهر لدمج البطاقات، بدءًا بأصحاب المعاشات ومستحقي "تكافل وكرامة"، مشيرًا إلى أن غياب الربط يحرم المزارعين أيضًا من تحويل أموالهم إلى بطاقة الفلاح "ميزة" لصرف الأسمدة.

كما طالب بإحالة الاقتراح إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لمناقشته بحضور مسؤولي البنك المركزي والبريد وشركة بنوك مصر.