كشف الإعلامي أمير هشام حقيقة غياب حمزة الجمل، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، عن تدريبات زعيم الثغر خلال الفترة الأخيرة، في ظل تداول أنباء عن إمكانية رحيله لتولي القيادة الفنية للنادي الإسماعيلي.

وقال أمير هشام، خلال تصريحاته عبر برنامج «مودرن سبورتس»، المذاع على قناة «مودرن MTI» الفضائية، إن غياب حمزة الجمل عن التدريبات دفع البعض إلى ربط الأمر بإمكانية انتقاله لتدريب الإسماعيلي، خاصة مع الأنباء المتداولة بشأن احتمالية دخول مستثمرين جدد لقيادة النادي خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أنه بعد التواصل والاستفسار عن حقيقة الموقف، تبيّن أن حمزة الجمل يعاني من آلام قوية في الظهر، وخضع لعدد من الفحوصات الطبية خلال الفترة الماضية، وهو ما تسبب في غيابه عن تدريبات الاتحاد السكندري.

وأضاف أن المدير الفني يمتلك تقارير طبية تثبت معاناته الصحية، مؤكدًا أن سبب غيابه عن تدريبات الفريق السكندري يرجع إلى ظروفه المرضية فقط، ولا يتعلق بوجود مفاوضات أو تحركات للانتقال إلى تدريب الإسماعيلي.