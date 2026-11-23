انتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد السكندري مع وادي دجلة بالتعادل الإيجابي 1-1، في المباراة التي تجمعهما اليوم على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أحرز أحمد حمدي هدف تقدم الاتحاد في الدقيقة ٣٣ قبل أن يدرك عمرعدلي هدف تعادل دجلة في الدقيقة ٤٥ من عمر المباراة لينتهي لاشوط الأول بالتعادل الإيجابي

وخاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: صبحي سليمان.

الدفاع: مازن أسامة، مصطفى إبراهيم، إسلام عبد الله، محمد مصطفى ميدو.

الوسط: محمد فخري، محمود عماد، نور علاء، أحمد حمدي، يسري وحيد.

الهجوم: جون إيبوكا.

بينما خاض وادي دجلة المباراة بتشكيل مكون من :-

-حراسة المرمى: عمرو حسام.

الدفاع: شادي ماهر، عمر عادلي، يوسف أويا، أحمد رضا.

الوسط: أحمد سكولز، فرانك بولي، محمود دياسطي، محمد عبد اللاطي، أحمد رضا.

الهجوم: إبراهيم البهنسي، سيف تقا.