يعتزم الرئيس السابق لجهاز الموساد الإسرائيلي ديفيد برنياع زيارة العاصمة الألمانية برلين، في 25 نوفمبر الجاري، للمشاركة في فعالية داخل البرلمان الألماني «البوندستاج»، رغم تقديم شكوى جنائية ضده تطالب باعتقاله فور دخوله الأراضي الألمانية، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب.

وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية أن المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR) تقدم في 19 نوفمبر بشكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني، مستندًا إلى وجود شبهات قوية بشأن تورط برنياع في جرائم حرب.

وتستند الشكوى إلى الدور المنسوب لرئيس الموساد السابق في التخطيط وتنفيذ عملية تفجير أجهزة النداء اللاسلكية «البيجر» وأجهزة الاتصال اللاسلكي المفخخة، التي استهدفت عناصر حزب الله في لبنان خلال سبتمبر 2024.

وأشار المركز إلى أن التفجيرات المتزامنة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 37 شخصًا وإصابة أكثر من 3400 آخرين، بينهم عدد من المدنيين، مطالبًا السلطات الألمانية بإصدار مذكرة توقيف بحق برنياع وضمان احتجازه فور وصوله إلى البلاد.

وفي المقابل، نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن زيارة برنياع لا تزال مقررة، وأن فرص نجاح محاولات توقيفه تبدو محدودة، في ظل وجود دعم سياسي للزيارة داخل ألمانيا، رغم اعتراض بعض أعضاء حزب الخضر وأطراف أخرى تنتقد السياسات الإسرائيلية.

ومن المقرر أن يستضيف النائب الألماني عن حزب الخضر كونستانتين فون نوتس، عضو لجنة الرقابة البرلمانية المشرفة على أجهزة الاستخبارات الألمانية، برنياع في فعالية تحمل عنوان «حصري: خلف كواليس الموساد»، وينظمها منتدى السلام في الشرق الأوسط، وهو مجموعة ضغط مؤيدة لإسرائيل تتخذ من برلين مقرًا لها.

ولفتت الصحيفة إلى أن بعض الأطراف الألمانية تسعى إلى عرقلة إقامة الفعالية، إلا أن المصادر ترى أن نفوذ المعارضين أقل من نفوذ الجهات الداعمة لاستضافة الرئيس السابق للموساد.