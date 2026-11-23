حرصت الفنانة ندى بسيوني على إعلان دعمها للنادي الأهلي، قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز، والمقرر إقامتها مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

ونشرت ندى بسيوني صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ظهرت خلالها مرتدية قميصًا أحمر، في إشارة إلى مساندتها للفريق الأحمر قبل المباراة المهمة.

وعلقت الفنانة على الصورة قائلة: «بروح فانلتنا.. ومعانا صفارتنا، وبإذن الله هنفرح مع فرقتنا، الأهلي كان ولازال وسيظل فوق الجميع».

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المغربي الحسين عموتة، لخوض مواجهة قوية أمام بيراميدز، اليوم الإثنين 23 نوفمبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة في صراع المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، حيث يدخل بيراميدز اللقاء متصدرًا برصيد 24 نقطة، بعدما حقق 8 انتصارات متتالية، مسجلًا العلامة الكاملة.

وسجل لاعبو بيراميدز 19 هدفًا، ليكون الفريق صاحب أقوى خط هجوم في المسابقة، فيما استقبلت شباكه 4 أهداف فقط، بالتساوي مع الزمالك كأقوى خط دفاع.

في المقابل، يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 20 نقطة، بعدما حقق 6 انتصارات وتعادلين، وسجل لاعبوه 15 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 6 أهداف.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

ومن المقرر أن تُذاع مباراة الأهلي وبيراميدز عبر شبكة قنوات «أون سبورت» المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات.