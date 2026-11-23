تحدث صانع المحتوى سامح سند، عن ردود الأفعال التي تلقاها حول مسلسل القصة الكاملة، وحكاية «بني مزار»، وتحدث عن كواليس مشروع الدراما الواقعية «حكايات على الرف».

قال سامح سند، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، إنه سعيد بردود الفعل على حكاية بني مزار، مؤكدًا أن أفضل ما يمكن قوله أمام ردود الفعل الإيجابية هو «الحمد لله»، خاصة أنه يشعر بالرضا عن تقديم عمل احترمه الجمهور وتفاعل معه.

وأوضح سامح سند، أن حكاية بني مزار، شائكة وغريبة ومليئة بالتفاصيل غير المعتادة، وهو ما يجعلها مختلفة وتستحق أن تحاط بحالة من الغموض، مشيرًا إلى أن هناك فرقًا بين تقديم خبر وبين حكي قصة كاملة، قائلًا: «أنا بحكي قصة، والجريمة فيها قصة، مش مجرد خبر أو حكاية عابرة».

حكايات على الرف

وتحدث عن مشروع «حكايات على الرف»، موضحًا أنه مشروع اجتماعي إنساني يقوم على حكي قصص الناس من خلال أصحابها، ويتناول قصصًا ملهمة ومؤثرة تركت أثرًا في حياة الكثيرين، معتبرًا أن هذه القصص بمثابة كنوز لدى أصحابها، لكنها في كثير من الأحيان تظل بعيدة عن الحديث عنها رغم أنها تستحق أن تصل إلى الجمهور.

وأشار إلى أن «حكايات على الرف» ليس مشروعًا مصريًا فقط، وإنما مشروع عربي، موضحًا أن القصة الواحدة يمكن تحويلها إلى أكثر من شكل فني وإنتاجي، سواء بودكاست أو مسرحية أو مسلسل طويل أو مسلسل قصير «مايكرو دراما» أو فيلم سينمائي.

وأضاف أن «حكايات على الرف» يختلف عن محتوى قصص الجريمة الذي يقدمه ضمن «القصة الكاملة»، موضحًا أن «القصة الكاملة» تركز على دراما وقصص الجرائم، بينما «حكايات على الرف» منصة متخصصة في القصص الاجتماعية والإنسانية، ولها موقع إلكتروني يضم إنتاجات متعددة من بودكاست ومسلسلات ومايكرو دراما وأفلام سينمائية ومسرحيات.

وأكد أن الجمهور يميل بشكل واضح إلى القصص المبنية على أحداث حقيقية، موضحًا أن معرفة المشاهد بأن القصة التي يتابعها مستوحاة من أحداث حقيقية تمنحها تأثيرًا مختلفًا.

وكشف سامح سند عن الاستعداد لعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل مشروع «حكايات عرف» بشكل كامل، وطرح عدد من القصص التي يتضمنها المشروع، موضحًا أن الموقع الإلكتروني يضم بالفعل قصصًا منشورة منذ الإعلان عن المشروع، كما بدأ عدد من الأشخاص في إرسال قصصهم.

وأشار إلى أن أي شخص يمكنه المشاركة وإرسال قصته إلى «حكايات عرف» بالطريقة التي يفضلها، سواء من خلال كتابتها أو تسجيلها صوتيًا أو تصويرها في فيديو، مؤكدًا أن الهدف هو إتاحة مساحة للناس لحكي تجاربهم وقصصهم والوصول بها إلى الجمهور.