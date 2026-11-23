حذرت الفنانة وفاء عامر ، متابعيها من تعرض حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لمحاولة اختراق وسرقة، مؤكدة أنها تتخذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الأمر.

وكتبت وفاء عامر، عبر حسابها على فيسبوك: "محاولة لسرقة الاكونت وجاري اتخاذ الازم لو لاحظت هكر أو فتحت الأكونت ولقيت صعوبة حاولوا تغيروا الباسورد بسرعة بعد الاسترجاع".

من جانب آخر، أعلن مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا، عن تكريم الفنانة الكبيرة وفاء عامر في حفل افتتاح دورته الثالثة المقرر له يوم ٢٨ أكتوبر بجامعة السويس.

يأتي تكريم المهرجان لوفاء عامر تقديرا لمسيرة فنية حافلة بالأدوار والشخصيات المتنوعة والمختلفة من خلال مايقارب الـ٥٠ فيلم ومايزيد عن الـ٧٠ مسلسل و٢٠ عرض مسرحي وأكثر من عمل إذاعي منها أفلام كف القمر وحين ميسرة ورحلة مشبوهة والتحويلة وكشف المستور والليلة الكبيرة وكارما وغيرها.