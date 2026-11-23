أعلن ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﺴﻜﻚ ﺣﺪﻳﺪ ﻣﺼﺮ ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻋﺪﺩ (2666 ) ﻓﻲ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﻓﻨﻲ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭﺗﺠﺪﻳﺪﺍﺕ ﺳﻜﺔ ﻭﻓﻨﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﻭﺑﻠﻮﻙ ﻭﻓﻨﻲ ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﻭﻓﻨﻲ ﻣﺰﻟﻘﺎﻥ ﻭﻓﻨﻲ ﻣﻨﺎﻭﺭﺓ ﻭﺻﺮﺍﻑ ﺗﺬﺍﻛﺮ ﻭﻣﺸﺮﻑ ﻗﻄﺎﺭ ﻭ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻄﺎﺭ ﻭﻓﻨﻲ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﺎ ﻭﻓﻨﻲ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﻓﻨﻲ ﺑﺮﺍﺩ ﻭﻓﻨﻲ ﻟﺤﺎﻡ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻭﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ (81) ﻟﺴﻨﺔ .2016
ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻤﻦ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
1- ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﻤﺘﻌﺎً ﺑﺎﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
2- ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﻟﺴﻴﺮﺓ،ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ.
3- ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﺔ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻘﻴﺪﺓ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻑ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ.
4- ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻓﺼﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﺃﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺄﺩﻳﺒﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ،.
5- ﺃﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﺳﻦ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﻋﻦ (30) ﻋﺎﻣﺎً ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺍﻹﻋﻼﻥ.
6- ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﻓﻘﻂ ﻧﻈﺮﺍً ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
7- ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﻫﻞ ﻓﻨﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺃﻭ ﻓﻮﻕ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻳﺘﻮﺍﺋﻢ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ (ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﺎ ﺃﻭ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ) ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻄﺎﺭ- ﻓﻨﻲ ﻣﻨﺎﻭﺭﺓ – ﻓﻨﻲ ﺑﺮﺍﺩ - ﻓﻨﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﻭﺑﻠﻮﻙ- ﻓﻨﻲ ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ – ﻓﻨﻲ ﻣﺰﻟﻘﺎﻥ- ﻓﻨﻲ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭﺗﺠﺪﻳﺪﺍﺕ ﺳﻜﺔ .
8- ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﻫﻞ ﻓﻨﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺃﻭ ﻓﻮﻕ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻳﺘﻮﺍﺋﻢ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﺨﺼﺺ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ (ﻓﻨﻲ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ) ﻭﺗﺨﺼﺺ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ (ﻓﻨﻲ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﺎ) ﻭﺗﺨﺼﺺ ﻟﺤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ( ﻓﻨﻲ ﻟﺤﺎﻡ).
9- ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﻫﻞ ﻓﻨﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺃﻭ ﻓﻮﻕ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻳﺘﻮﺍﺋﻢ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮﻇﺎﺋﻒ (ﻣﺸﺮﻑ ﻗﻄﺎﺭ- ﺻﺮﺍﻑ ﺗﺬﺍﻛﺮ).
10- ﺳﻴﺘﻢ ﺭﻓﺾ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﺣﺎﻝ ﺛﺒﻮﺕ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﻫﻞ ﺃﻋﻠﻰ ﺃﻭ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻟﺸﻐﻞ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ.
11- اﺟﺘﻴﺎﺯ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ والتدريبات ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ.
١٢- ﺍﺟﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻟﻤﻦ ﺍﺟﺘﺎﺯﻭﺍ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.
١٣- ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﺑﻬﺎ ﻣﺤﻞ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﺜﺎﺑﺖ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ.
١٤- ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻥ ﺑﺴﺪﺍﺩ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻘﺪﺍﺭﻩ (30 ﺟﻨﻴﻪ) ﺭﺳﻮﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻘﺪﺍﺭﻩ( 200 ﺟﻨﻴﻪ) ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻧﻘﺪﺍً ﺍﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ.
ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﺑﺈﺣﻀﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻥ:
1- ﺃﺻﻞ ﻭﺻﻮﺭﺓ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺳﺎﺭﻳﺔ (ﺍﻟﻮﺟﻬﻴﻦ) .
2- ﺃﺻﻞ ﻭﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ.
3- ﺃﺻﻞ ﻭﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ.
4- ﺃﺻﻞ ﻭﺻﻮﺭﺓ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ.
ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ:
ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻟﻺﻋﻼﻥ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎً ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ (ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ) ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍً ﻣﻦ 29 / 11 / 2026 ﺣﺘى 13 / 12 / 2026 علي الرابط التالي :
https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/SearchJobs.aspx?WorkType=1