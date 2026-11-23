قفز سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين 23 نوفمبر 2026 بمقدار 840 جنيها في يوم واحد، ليسجل 45360 جنيها، مقابل 44520 جنيها أمس الأحد، وجاء الارتفاع اليومي بعد سلسلة من التراجعات الحادة التي أفقدت الجنيه الذهب أكثر من 5640 جنيها من قيمته، منذ أن سجل أكثر من 51 ألف جنيه خلال أكتوبر الماضي، وأكثر من 4640 جنيها منذ أن سجل أكثر من 50 ألف جنيه في منتصف نوفمبر الجاري.

وتشير الأرقام إلى أن الارتفاع المسجل اليوم لم يعوض بعد الخسائر السابقة، إذ لا يزال الجنيه الذهب يتداول دون مستوى 50 ألف جنيه، رغم مكاسبه القوية خلال تعاملات اليوم.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 بمقدار 120 جنيها، ليسجل 6480 جنيها، مقابل 6360 جنيها أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 22 بمقدار 110 جنيهات، ليسجل 5940 جنيها، مقابل 5830 جنيها أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بمقدار 105 جنيهات، ليسجل 5670 جنيها، مقابل 5565 جنيها أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 بمقدار 90 جنيها، ليسجل 4860 جنيها، مقابل 4770 جنيها أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 بمقدار 70 جنيها، ليسجل 3780 جنيها، مقابل 3710 جنيهات أمس.

وارتفعت أوقية الذهب بمقدار 3732.42 جنيه، لتسجل 201550.53 جنيه، مقابل 197818.11 جنيه أمس.

أسعار الذهب اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط اليوم 6480 جنيه مصري، و116.64 دولار أمريكي.

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 قيراط اليوم 5940 جنيه مصري، و106.92 دولار أمريكي.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم 5670 جنيه مصري، و102.05 دولار أمريكي.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم 4860 جنيه مصري، و87.47 دولار أمريكي.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط اليوم 3780 جنيه مصري، و68.04 دولار أمريكي.



سجل سعر أونصة الذهب عيار 24 قيراط اليوم 201550 جنيه مصري، و3627.71 دولار أمريكي.

سجل سعر أونصة الذهب عيار 21 قيراط اليوم 176354 جنيه مصري، و3174.03 دولار أمريكي.

سجل سعر الجنيه الذهب، وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط اليوم 45360 جنيه مصري.