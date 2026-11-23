أكدت الدكتورة رحاب التحيوي، مستشار حزب الإصلاح والنهضة للاتصال السياسي وأمين شؤون المجتمع والأسرة المصرية، أهمية استضافة مصر للمنتدى الدولي الأول للحماية الاجتماعية 2026، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الحوار الدولي حول مستقبل الحماية الاجتماعية، وتطوير السياسات التي تضع الإنسان في قلب عملية التنمية.

وأشارت التحيوي، في تصريحات لها اليوم، إلى أن انعقاد المنتدى تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة واسعة من الوزراء والمسؤولين والخبراء وممثلي المؤسسات الدولية، يعكس تنامي الاهتمام بملف الحماية الاجتماعية باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة.

مفهوم الحماية الاجتماعية

وأضافت أن مفهوم الحماية الاجتماعية لم يعد يقتصر على تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، بل أصبح يرتبط ببناء الإنسان، وتعزيز قدرته على مواجهة الأزمات، وتوفير فرص أكثر عدالة، وتحويل الحماية من مجرد شبكة أمان وقتية إلى منظومة متكاملة تفتح آفاقًا للتمكين الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضحت أن التجارب الدولية التي يناقشها المنتدى، إلى جانب التجربة المصرية، تؤكد أهمية تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها بالتعليم والصحة والتمكين الاقتصادي وفرص العمل، بما يساعد على تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز قدرتهم على المشاركة في عملية التنمية.

وأكدت رحاب التحيوي أن الاستثمار الحقيقي في المجتمعات يبدأ بالإنسان، وأن بناء منظومة حماية اجتماعية أكثر كفاءة وشمولًا واستدامة يمثل استثمارًا في حاضر المجتمع ومستقبله، ويعزز قدرته على مواجهة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن ألا يترك أحد خلف الركب.