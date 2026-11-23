أصيب 11 شخصا بكسور وجروح متفرقة بالجسد، من بينهم صغير يبلغ من العمر 3 سنوات، اليوم الإثنين، جراء حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الدولي أمام قرية إفلاقة، في الاتجاه المؤدي إلى الطريق الزراعي بنطاق مركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الدولي أمام قرية إفلاقة بدائرة المركز، ووجود عدد من المصابين.

​وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات المرور إلى موقع البلاغ، كما دفعت هيئة الإسعاف بـ 8 سيارات مجهزة إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل جميع المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى دمنهور التعليمي لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة.

​وأسفر الحادث عن إصابة كل من: نبيلة عبد المنعم عبد العليم، 45 عاما، مقيمة بالمحمودية، بخلع في الكتف الأيمن، وأحمد محمد إسماعيل، 32 عاما، مقيم بدمنهور، ببتر في القدم اليمنى وأعراض ما بعد الارتجاج، والطفل رحيم محمود فايز، 3 سنوات، مقيم بالمحمودية، بجرح قطعي في اليد اليمنى، وصديق مصطفى أحمد، 42 عاما، مقيم بالمحمودية، بكسر في القدم اليمنى.

​كما أصيب كل من محمد مسعد محمد، 25 عاما، مقيم بدمنهور، بسحجات وكدمات وجروح متفرقة، وفرح محمد عبد الجواد، 21 عاما، مقيمة بالمحمودية، بكدمات وسحجات متفرقة، وبهجت فؤاد عبد الله، 57 عاما، مقيم بالمحمودية، بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، وأسامة حسنين علي، 50 عاما، مقيم بالمحمودية، بكدمات متفرقة بالجسم.

​وأصيب أيضًا مصطفى صالح سالم، 18 عاما، مقيم بالمحمودية، بكسر في الساق اليمنى، وأحمد عبد المعطي عبد العزيز، 24 عامًا، مقيم بالمحمودية، بكسر في الحوض وسحجات وكدمات متفرقة، وصبحي نصر عبده، 23 عامًا، مقيم بالمحمودية، بكسر في الساق اليسرى.

​وتم رفع آثار الحادث من الطريق لإعادة تسيير الحركة المرورية بشكل طبيعي أمام المركبات، فيما حُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب وملابسات الحادث.