أخلى حزب العمال الكردستاني 14 قاعدة إضافية في شمال العراق، في خطوة جديدة ضمن مسار السلام الجاري بين الحزب والسلطات التركية، وسط تحركات متواصلة لإنهاء الصراع المسلح وتهيئة الظروف لإعادة دمج المقاتلين في الحياة المدنية.

وأفادت وكالة الأناضول التركية الرسمية، اليوم، نقلًا عن مصادر أمنية وأجهزة الاستخبارات التركية، بأن القواعد التي جرى إخلاؤها تقع في منطقة خواكورك شمالي العراق، مشيرة إلى أن عملية الإخلاء تمت في 18 نوفمبر 2026.

ونقلت الوكالة عن المصادر الأمنية أن هذه الخطوة تمثل تطورًا إيجابيًا في مسار العملية، مضيفة أن كل خطوة إيجابية من شأنها تقريب الأطراف من تحقيق هدف إعادة دمج العائدين إلى البلاد في المجتمع بنجاح، وفق الشروط والضوابط التي ينص عليها القانون.

يأتي إخلاء القواعد الجديدة في سياق سلسلة من الإجراءات التي اتخذها حزب العمال الكردستاني خلال الفترة الماضية، استجابة لمسار التسوية مع أنقرة، والذي يستهدف إنهاء عقود من المواجهات المسلحة بين الجانبين.

كان الحزب قد أعلن في مايو 2025 حل نفسه وإنهاء نشاطه المسلح، في إطار اتفاق السلام مع تركيا، قبل أن ينظم في يوليو من العام نفسه مراسم رمزية لتسليم السلاح في شمال العراق، في خطوة عكست توجهًا نحو الانتقال من المواجهة العسكرية إلى المسار السياسي.

وقبل أيام، أعلن الحزب سحب جميع مقاتليه من الأراضي التركية، وفقًا لما نقلته وكالة فرات للأنباء، في تطور إضافي ضمن جهود تنفيذ التفاهمات المتعلقة بإنهاء الصراع.

وعلى الصعيد السياسي والتشريعي، أقر البرلمان التركي في أغسطس 2026 قانونًا يهدف إلى تنظيم عملية إعادة دمج المقاتلين في الحياة المدنية، ووضع الأطر القانونية اللازمة للتعامل مع العائدين، بما يدعم استكمال عملية السلام ويتيح الانتقال إلى مرحلة جديدة من التسوية.

وتكتسب التطورات الأخيرة أهمية في ظل ارتباط مسار السلام بملفات أمنية وسياسية معقدة، تشمل مستقبل المقاتلين، وترتيبات نزع السلاح، وآليات العودة إلى الحياة المدنية، فضلًا عن انعكاسات إنهاء الصراع على الاستقرار الأمني في تركيا وشمال العراق.