أوضح الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، حكم الصلاة في أوقات الكراهة، مبينًا أن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات يتعلق بالنوافل التي لا ترتبط بسبب، بينما يجوز أداء الصلوات التي لها سبب، مثل صلاة الاستخارة وسنة الوضوء وتحية المسجد.

وقال عبد المعز، خلال لقائه بفضائية «دي إم سي»، إن من أوقات الكراهة الفترة التي تلي صلاة الفجر حتى شروق الشمس، وكذلك الفترة التي تعقب صلاة العصر وحتى غروب الشمس، موضحًا أن هذه الأحكام لا تشمل الصلوات ذات الأسباب.

وأضاف أن المسلم إذا دخل المسجد في وقت الكراهة، جاز له أداء تحية المسجد، كما يجوز له صلاة ركعتين عقب الوضوء، مشيرًا إلى أن صلاة الاستخارة يمكن أداؤها في هذه الأوقات أيضًا.

أوقات النهي عن الصلاة

وفي السياق ذاته، أوضحت دار الإفتاء المصرية ، أن أوقات النهي عن الصلاة تشمل الفترة من بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس، ووقت شروق الشمس حتى يرتفع قرصها، وقبل أذان الظهر بنحو ربع ساعة، إلى جانب وقت غروب الشمس.

من جانبه، قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك ثلاثة أوقات يُنهى فيها عن أداء النوافل، وهي بعد صلاة الفجر، وقبل أذان الظهر بنحو عشر دقائق، وبعد صلاة العصر، لافتًا إلى أن العلماء أجازوا قضاء الصلوات الفائتة خلال أوقات الكراهة.

وتشمل أوقات الكراهة كذلك لحظة استواء الشمس في كبد السماء حتى زوالها، ووقت اصفرار الشمس حتى اكتمال غروبها، فضلًا عن وقت خطبة الجمعة وعند إقامة الصلاة.