اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أطرافًا سياسية داخل إسرائيل، بالتقليل من خطورة التهديدات الأمنية التي تواجه البلاد، معتبرًا أن ذلك يأتي بدوافع سياسية، وذلك في ظل الخلافات بشأن تقدير مستوى التهديد الإيراني والحاجة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقال نتنياهو، خلال اجتماع كتلة حزب الليكود، إن الغالبية العظمى من الإسرائيليين الذين يرون إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي يتطلعون إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، انطلاقًا من إدراكهم أن قدرة البلاد على تأمين مستقبلها ومواجهة التهديدات الكبرى المحيطة بها تعتمد على الوحدة الداخلية.

وأضاف أن من يقللون من شأن التهديدات المباشرة والخطيرة التي تواجه إسرائيل يفعلون ذلك لأسباب سياسية، مشددًا على أن المخاطر المحيطة بالبلاد لا ينبغي الاستهانة بها.

وفي سياق آخر، انتقد نتنياهو طريقة التعامل مع عائلات القتلى التي حضرت جلسات اللجان البرلمانية، واصفًا ما تعرضت له بأنه «مخزٍ»، معتبرًا أن السلوك الذي شهدته الكنيست اتسم بالقسوة، وقال إن إسرائيل لم تشهد مثل هذا التصرف من قبل داخل البرلمان.