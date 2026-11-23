اتفق حزب الليكود بزعامة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحزب «يشار» بقيادة غادي آيزنكوت، اليوم، على عقد جولة جديدة من المحادثات بشأن تشكيل حكومة وحدة إسرائيلية، بعد فشل اجتماع استمر 4 ساعات في التوصل إلى اتفاق حول القضايا الرئيسية.

وقال الحزبان، في بيان مشترك، إن وفديهما استعرضا مواقفهما وناقشا الملفات الخلافية بالتفصيل، قبل الاتفاق على استئناف المفاوضات، دون تحديد موعد للاجتماع المقبل أو الإعلان عن تحقيق تقدم ملموس.

وكان رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوج قد كلف آيزنكوت، في 8 نوفمبر الجاري، بتشكيل الحكومة، وسط مساعٍ لإقامة ائتلاف واسع يضم حزب الليكود وأحزابًا من الكتلة التي يقودها، خلفًا لحكومة نتنياهو.

وتتمثل أبرز نقاط الخلاف في منصب رئيس الوزراء، إذ يتمسك حزب «يشار»، الذي يمتلك 21 مقعدًا في الكنيست، بتولي آيزنكوت رئاسة الحكومة طوال ولايتها، بينما يطالب الليكود، صاحب الـ27 مقعدًا، باستمرار نتنياهو في المنصب.

كما يطالب فريق آيزنكوت باستبعاد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من الحكومة المقبلة، وهو مطلب لم يوافق الليكود على الالتزام به مسبقًا، بحسب ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية.

وفي المقابل، عقد نتنياهو اجتماعين منفصلين، الأحد، مع بن غفير، الذي يمتلك حزبه «عوتسما يهوديت» 7 مقاعد، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، صاحب الـ6 مقاعد، وقال الليكود إن اللقاءين استهدفا تنسيق الخطوات المقبلة للمعسكر اليميني.

وتضم كتلة آيزنكوت إلى جانب حزب «يشار»، قائمة نفتالي بينيت «معًا» التي تمتلك 12 مقعدًا، وحزب «إسرائيل بيتنا» بقيادة أفيغدور ليبرمان بـ7 مقاعد، وحزب الديمقراطيين بقيادة يائير جولان بـ8 مقاعد.

وفي حال تعثر مفاوضات الوحدة، يعتزم حزب «يشار» طلب تصويت في الكنيست على الثقة لتشكيل حكومة أقلية، قبل انتهاء المهلة الممنوحة لآيزنكوت في 6 ديسمبر المقبل، على أن تعتمد الحكومة المقترحة على دعم خارجي من القائمة المشتركة بقيادة يوسف جبارين، والقائمة العربية الموحدة بقيادة منصور عباس، اللتين تمتلكان معًا 19 مقعدًا.