كشفت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية عن تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل، على خلفية استمرار اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أن عجز السلطات الإسرائيلية عن وضع حد لهذه الانتهاكات ينذر بمزيد من ردود الفعل الدولية، لا سيما داخل الولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة، في تحليل للكاتب سيث ج. فرانزمان، إن تصريحات رئيس مجلس النواب الأمريكي المنتخب حكيم جيفريز، بشأن عزمه الدفع نحو إقرار قانون لمكافحة عنف المستوطنين خلال المئة يوم الأولى من عمل الكونغرس الجديد، تعكس اتجاهاً متزايداً داخل الحزب الديمقراطي لممارسة ضغوط على إسرائيل بسبب استمرار أعمال العنف في الضفة الغربية.

وأشار التحليل إلى أن الاعتداءات التي ينفذها مستوطنون ضد الفلسطينيين، والتي وثقتها مقاطع فيديو وصور خلال السنوات الأخيرة، لا تزال مستمرة رغم الإدانات المتكررة من جانب مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين.

ولفتت الصحيفة إلى أنه في 22 نوفمبر الجاري، أُرسلت قوات من الجيش الإسرائيلي وشرطة الحدود إلى مناطق دير أبو مشعل وكفر مالك والتواني، عقب ورود تقارير ولقطات مصورة عن إحراق مركبات وكتابة شعارات على جدران، في إطار اعتداءات نسبت إلى مستوطنين.

وأضافت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سبق أن قلل من حجم الظاهرة، واصفاً المتورطين فيها بأنهم مجموعة محدودة من الشبان والمراهقين، إذ تحدث في تصريحات سابقة عن نحو 70 شخصاً، قبل أن يرفع تقديره لاحقاً إلى نحو 150 من مثيري الشغب، مؤكداً رفضه لأعمال العنف والتخريب.

غير أن الصحيفة تساءلت عن أسباب عدم توقيف المتورطين وتقديمهم للمحاكمة، رغم تكرار الاعتداءات وتوثيقها، مشيرة إلى أن استمرار هذه الأعمال يثير تساؤلات بشأن مدى جدية السلطات الإسرائيلية في التعامل معها.

كما سلط التحليل الضوء على اعتداءات استهدفت فلسطينيين وصحفيين، من بينها الهجوم على الصحفية هايدي ليفين، مراسلة صحيفة «واشنطن بوست»، في أكتوبر الماضي، والذي أدانه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، مطالباً أجهزة إنفاذ القانون بالتحقيق وملاحقة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

ونقلت الصحيفة عن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير تأكيده أهمية التنسيق الأمني خلال موسم قطف الزيتون، مشيرة إلى إعلان الجيش تنفيذ أكثر من 150 فعالية منسقة لتجنب الاحتكاكات وضمان سلامة المزارعين، معتبراً أن مناطق الاحتكاك التي تحظى بتغطية إعلامية تمثل نسبة محدودة من إجمالي مناطق قطف الزيتون في الضفة الغربية.

وفي المقابل، انتقد التحليل اعتماد السلطات الإسرائيلية على الإدانات والتصريحات دون اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية، معتبراً أن تكرار الاعتداءات في المناطق نفسها، ولا سيما خلال أيام السبت، يطرح تساؤلات حول غياب آليات أمنية قادرة على منعها ومحاسبة مرتكبيها.

وأشار إلى أن استمرار هذه الاعتداءات يضر بصورة إسرائيل وعلاقاتها الخارجية، ويمنح الأطراف الدولية مبررات إضافية لتشديد الضغوط عليها، خاصة في ظل تنامي الدعوات داخل الكونغرس الأمريكي لمواجهة عنف المستوطنين.

و اشار التحليل في النهاية، إلى أن عدم تحرك الحكومة الإسرائيلية بصورة حاسمة لوقف اعتداءات المستوطنين قد يؤدي إلى اتساع دائرة الضغوط الدولية، في وقت تبدو فيه السلطات الإسرائيلية عالقة بين إدانة هذه الانتهاكات وتجنب الصدام مع أحزاب اليمين المتطرف الداعمة للاستيطان.