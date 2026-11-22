قال نعمان توفيق العابد، المحلل السياسي والدبلوماسي السابق، إن تصريحات غادي آيزنكوت، التي وصف فيها أعمال التخريب والاعتداءات التي ينفذها المستوطنون الإسرائيليون بأنها «إرهاب يهودي»، لا تعكس تعاطفًا مع الفلسطينيين، وإنما تنطلق من إدراكه خطورة هذه الممارسات على صورة دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام المجتمع الدولي.

اعتداءات المستوطنين أضرت بصورة إسرائيل دوليًا

وأضاف العابد، خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، ببرنامج «منتصف النهار» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن تصاعد اعتداءات المستوطنين، بالتزامن مع ممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي، أسهم في تكريس صورة إسرائيل باعتبارها دولة منبوذة، حتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أن الجدل الدائر داخل إسرائيل بشأن هذه الممارسات يرتبط بتداعياتها على مكانة دولة الاحتلال وصورتها أمام المجتمع الدولي، وليس بالضرورة انطلاقًا من موقف متعاطف مع الشعب الفلسطيني.

وأوضح المحلل السياسي والدبلوماسي السابق أن آيزنكوت يدرك أن اعتداءات المستوطنين، وما يصاحبها من انتهاكات بحق الفلسطينيين وأراضيهم، تلحق أضرارًا بالغة بصورة إسرائيل، وتظهرها باعتبارها دولة توفر الحماية لجماعات تمارس الإرهاب والقمع والعنصرية والفاشية ضد الشعب الفلسطيني.